Mietfrei bei der Familie wohnen: Was das für die Alimente bedeutet

Nach einer Trennung bieten Eltern oder Geschwister oft erst einmal ein Dach über dem Kopf. Die ersparte Miete kann auch beim Kindesunterhalt eine Rolle spielen. Ein österreichischer Gerichtsfall zeigt, warum dabei zwei unterschiedliche Rechnungen wichtig sind.

Der Vater wohnte im Haus seines Bruders. Betriebskosten und Strom bezahlte er selbst, Miete musste er keine zahlen. Genau diese Wohnsituation spielte in einem Unterhaltsverfahren mit, das den Obersten Gerichtshof beschäftigte. Sein Beschluss vom 15. September 2026 trägt die Geschäftszahl 4 Ob 79/26k.

Der Bruder half und die Mietersparnis zählte mit

Die Vorinstanzen erhöhten den Kindesunterhalt auf 230 Euro monatlich und lehnten einen Herabsetzungsantrag des Vaters ab. Als monatliche Berechnungsgrundlage hatten sie 1.138 Euro ermittelt, unter anderem aus seiner Berufsunfähigkeitspension samt Sonderzahlungen.

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Die kostenlose Wohnmöglichkeit schlugen sie nicht als zusätzliches Einkommen auf. Sie wurde freiwillig und widerruflich gewährt. Die Kostenersparnis berücksichtigten sie jedoch bei der Frage, wie viel dem Vater für den eigenen Lebensbedarf bleiben musste.

Der OGH wies seinen Revisionsrekurs zurück, weil keine erhebliche Rechtsfrage aufgezeigt wurde. Die Unterhaltsfestsetzung blieb damit bestehen. Der Beschluss schafft keine neue pauschale Regel für jede Familie.

Einkommen und eigener Lebensbedarf sind zwei Fragen

Bei Alimenten geht es zunächst um die Bemessungsgrundlage: Welche Einkünfte stehen für die Berechnung zur Verfügung? Bei Beschäftigten zählen grundsätzlich die Bezüge nach Abzug von Steuern und Sozialversicherung. Urlaubs- und Weihnachtsgeld werden auf zwölf Monate verteilt. Auch eine Pension ist Einkommen.

Daneben steht die Belastungsgrenze. Sie betrifft die Frage, was dem zahlenden Elternteil unter den konkreten Umständen für die eigene Existenz verbleiben muss. Eine für jeden Fall starre gesetzliche Untergrenze gibt es dabei nicht. Die Bedürfnisse des Kindes und die Leistungsfähigkeit des Elternteils müssen zusammen betrachtet werden.

Deshalb kann eine Wohnkostenersparnis relevant sein, obwohl sie in der ersten Rechnung nicht als Einkommen auftaucht. Familiäre Hilfe und der Unterhaltsanspruch des Kindes berühren sich hier an einer anderen Stelle.

Warum 25 Prozent keinen Alimentenaufschlag bedeuten

Der Beschluss verweist auf einen Abschlag von bis zu 25 Prozent vom Unterhaltsexistenzminimum bei entsprechender Kostenentlastung. Das bedeutet nicht, dass mietfreies Wohnen die Alimente automatisch um 25 Prozent erhöht. Maßgeblich bleibt der Einzelfall.

Auch die Rechtsgrundlage der Unterstützung kann einen Unterschied machen. Nach weiterer OGH-Rechtsprechung werden freiwillige, jederzeit widerrufliche Zuwendungen von Angehörigen grundsätzlich anders beurteilt als Leistungen, auf die ein Rechtsanspruch besteht.

Wer bei Eltern oder Geschwistern wohnt, sollte deshalb konkret angeben können, welche Vereinbarung besteht und welche Kosten tatsächlich selbst bezahlt werden.

Ein Beispiel macht die zwei Rechnungen verständlich

Angenommen, die monatliche Bemessungsgrundlage beträgt 1.500 Euro und der anzuwendende Prozentsatz 20 Prozent. Rechnerisch ergeben sich 300 Euro Kindesunterhalt. Danach verblieben 1.200 Euro.

Diese Zahlen sind frei gewählt und beschreiben keinen tatsächlichen Gerichtsfall. Sie zeigen nur den ersten Rechenschritt. Ob der Betrag im Einzelfall angemessen ist, hängt auch von weiteren Unterhaltspflichten, besonderen Belastungen und der konkreten Lebenssituation ab.

Die verbleibenden 1.200 Euro sind also keine allgemeine Mindestgrenze. Ebenso wenig lässt sich eine ersparte Miete einfach mit einem festen Prozentsatz in zusätzliche Alimente umrechnen.

Diese Unterlagen helfen bei der Klärung

Wer eine veränderte Wohnsituation prüfen lassen möchte, sollte zum Beratungsgespräch möglichst Folgendes mitnehmen:

• Den bestehenden Unterhaltsbeschluss oder Vergleich

• Einkommens- oder Pensionsnachweise einschließlich Sonderzahlungen

• Angaben und vorhandene Vereinbarungen zur Wohnmöglichkeit

• Belege über tatsächlich bezahlte Miete, Betriebskosten und Strom

• Nachweise weiterer Unterhaltspflichten und besonderer Belastungen

Entscheidend ist, die tatsächlichen Verhältnisse nachvollziehbar zu machen. „Ich wohne bei meinem Bruder“ sagt noch wenig darüber aus, welche Ausgaben dadurch wegfallen und welche weiterbestehen.

Wann sich der Unterhalt neu bemessen lässt

Bei wesentlichen Änderungen der Umstände kann eine Neubemessung beantragt werden. Für minderjährige Kinder ist grundsätzlich das Bezirksgericht am gewöhnlichen Aufenthalt des Kindes zuständig. Auch der Kinder- und Jugendhilfeträger kann für die Durchsetzung des Unterhalts bevollmächtigt werden.

Vor dem Bezirksgericht besteht im Unterhaltsverfahren keine Anwaltspflicht. Kostenlose Familienberatung kann eine erste Orientierung bieten; das Gerichtsverfahren ist deshalb nicht automatisch für alle Beteiligten gebührenfrei.

Einen bestehenden Unterhaltstitel solltest du nicht eigenmächtig durch eine eigene Rechnung ersetzen.Wer eine Änderung prüfen lässt, sollte klar darlegen, was sich seit der letzten Festsetzung verändert hat: beim Einkommen, bei den tatsächlichen Wohnkosten oder bei anderen Verpflichtungen.