Bora peitscht Adria: Zwei Österreicher filmen Kroatien-Fahrt ihres Lebens

Die Gischt peitscht, die Fähre schlingert, die Kamera läuft. Zwei Österreicher filmen eine Überfahrt über die Adria, die es in sich hat.

Bei orkanartigen Böen der Bora haben zwei österreichische Touristen am Montag eine äußerst stürmische Überfahrt mit der Fähre von der Insel Rab aufs kroatische Festland erlebt. Sie erreichten ihr Ziel dennoch wohlbehalten.

Dramatisches Video

Festgehalten wurde die Fahrt auf einem Video, das der lokale Sender Radio Rab auf Facebook online stellte. Auf der Tonspur sind die Worte „Wahnsinn, bist denn du org“ von einem der Männer zu hören. Die Bilder zeigen die aufgewühlte See und die schwierigen Verhältnisse auf der Strecke zwischen Rab und dem Festland.

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Wie Radio Rab angibt, stammt das Material von zwei österreichischen Urlaubern, die „Sane“ und „Kurt“ heißen. Die Aufnahmen begleiten die komplette Überfahrt, vom Ablegen bis zum sicheren Eintreffen am Ziel. Der Sender selbst spricht von der „Fahrt ihres Lebens“.

Anhaltende Bora

Die Bora, ein kräftiger Fallwind an der Adria, macht der kroatischen Küste bereits seit mehreren Tagen erheblich zu schaffen. Vor allem der Verkehr leidet darunter. Zahlreiche Straßen wurden gesperrt, zudem wurde der Betrieb vieler Fährverbindungen wegen der gefährlichen Bedingungen eingestellt.

Trotz des heftigen Sturms kamen die beiden Urlauber an ihrem Ziel an. Ihren Dank richteten sie ausdrücklich an die Mannschaft: „Danke an den Kapitän und die Besatzung“, so die beiden nach der Ankunft.