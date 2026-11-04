Bis zu 2.000 Euro Strafe: Kroatien will Verkehrsregeln verschärfen

Kroatien plant deutlich strengere Verkehrsregeln. Wer gefährliche Fahrmanöver filmt und veröffentlicht, muss künftig mit hohen Strafen rechnen. Auch beim Parken und nach Unfällen soll sich einiges ändern.

In Kroatien stehen Autofahrern möglicherweise umfassende Änderungen bevor. Das Innenministerium hat einen Entwurf zur Änderung des Straßenverkehrsgesetzes in die öffentliche Begutachtung geschickt. Vorgesehen sind Geldstrafen bis zu 2.000 Euro für das Filmen und Veröffentlichen eigener Verkehrsverstöße, strengere Parkregeln, neue Vorgaben nach leichten Unfällen und spezielle Kennzeichen für Taxis und Elektrofahrzeuge. Die Änderungen sind noch nicht in Kraft.

Der Gesetzesentwurf wurde am 14. Oktober 2026 zur öffentlichen Begutachtung freigegeben. Diese läuft noch bis zum 14. November. Danach folgt das weitere Gesetzgebungsverfahren, bei dem sich einzelne Bestimmungen noch ändern können. Ziel der Reform ist es laut Innenministerium, die Verkehrssicherheit zu erhöhen und gefährliche Verhaltensweisen stärker zu bekämpfen.

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Das kroatische Innenministerium will eine neue, schwerere Form des Verkehrsverstoßes einführen. Wer während der Fahrt mit einem Handy oder einem anderen Gerät sein eigenes rechtswidriges Fahrverhalten filmt und die Aufnahmen öffentlich verbreitet, soll künftig mit Geldstrafen zwischen 800 und 2.000 Euro rechnen müssen.

Bisher kostete die Handynutzung am Steuer 130 Euro. Als Begründung verweist der Gesetzgeber auf „zusätzliche gesellschaftliche Schädlichkeit“, denn die Verbreitung solcher Übertretungen fördere Nachahmung und normalisiere gefährliche Verhaltensmuster.

Der Entwurf führt außerdem den Begriff „leichter Verkehrsunfall“ ein. Gemeint sind Zusammenstöße ohne Verletzte, bei denen lediglich Sachschäden entstehen und die Fahrzeuge weiterhin sicher bewegt werden können. In solchen Fällen soll die Polizei nicht verpflichtet sein, zur Unfallstelle zu kommen, wenn die Beteiligten ihre Daten austauschen oder einen Europäischen Unfallbericht ausfüllen können.

Wer nach einem leichten Unfall sein fahrbereites Fahrzeug nicht von der Fahrbahn entfernt und dadurch den Verkehr unnötig blockiert, soll künftig 200 Euro Strafe statt bisher 60 Euro zahlen.

Parkverbote

Artikel 2 führt die „Zone mit eingeschränktem Verkehr“ ein. Artikel 82 schreibt ein klares Verbot fest: Auf Plätzen, in kulturhistorischen Ensembles und auf Flächen, die per Beschluss der lokalen Selbstverwaltung ausschließlich Fußgängern vorbehalten sind, ist Halten und Parken absolut untersagt. Das gilt unabhängig davon, ob mehr als 1,60 Meter Platz frei bleibt.

Auch die Regeln zum Umsetzen von Fahrzeugen werden ausgeweitet. Ein Abschleppwagen darf ein Fahrzeug rechtmäßig vom Gehsteig entfernen, sobald der freie Durchgang weniger als 1 Meter beträgt, etwa zwischen dem Fahrzeug und einem Mistkübel, einem Pfosten oder einer Terrasse.

Neue Kennzeichen

Auch bei den Autokennzeichen sind Änderungen geplant. Taxis und Fahrzeuge mit Elektroantrieb sollen künftig spezielle Kennzeichen erhalten. Bei Taxis soll das die Kontrolle erleichtern. Bei Elektrofahrzeugen steht die Sicherheit im Mittelpunkt: Beschädigte Hochvoltbatterien können bei Unfällen oder Bränden besondere Maßnahmen der Einsatzkräfte erforderlich machen.

Mit den Kennzeichen können Einsatzkräfte ein E-Auto schon bei der Ankunft optisch erkennen und sofort die passende Lösch- und Rettungstaktik wählen.

Bis zum Abschluss des Gesetzgebungsverfahrens gelten in Kroatien weiterhin die bisherigen Verkehrsregeln. Auch Autofahrer aus Österreich, die nach Kroatien reisen, müssen die neuen Vorschriften beachten, sobald sie in Kraft treten. Wann das genau sein wird, steht noch nicht fest.