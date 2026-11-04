Über 100 Verletzungen am Körper: Eltern in Wien vor Gericht

Ein Ehepaar mit syrischer Staatsbürgerschaft muss sich in Wien vor einem Schöffensenat verantworten. Dem 42-jährigen Vater wird laut Anklage vorgeworfen, über Jahre hinweg Gewalt gegen seine drei Söhne ausgeübt zu haben. Besonders schwer wiegt ein Vorfall am 12. Juli 2026.

Stundenlange Gewalt

Der Staatsanwaltschaft zufolge soll der Mann am 12. Juli 2026 in Wien seinen damals zwölfjährigen Sohn über fünfeinhalb Stunden hinweg geschlagen haben. Der Bub war trotz eines Verbots Rad gefahren und von einem Auto angefahren worden, ohne dabei verletzt zu werden.

Nachbarn verständigten die Polizei, der Vater wurde festgenommen. Der Gerichtsmediziner stellte am gesamten Körper des Kindes mehr als 100 Verletzungen fest.

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Die Staatsanwältin sprach bei den Misshandlungen von einem „ritualisierten Vorgehen“. Demnach soll der Angeklagte die Buben, die heute zwischen 12 und 17 Jahre alt sind, minutenlang geschlagen und dazwischen immer wieder Pausen eingelegt haben, um sich zu erholen. Geschlagen worden sei nicht nur mit der flachen Hand, sondern auch mit einem Gürtel und einem Ladekabel.

Über die Eskalation am 12. Juli sagte die Anklägerin: „Man hätte erwarten können, dass der Vater das Kind in den Arm nimmt und tröstet. Es passierte genau das Gegenteil. Er rastete völlig aus. Er drischt stundenlang auf das Kind ein.“ An anderer Stelle hielt sie fest: „Ich hab‘ solche Fotos in dieser Form noch nie gesehen.“

Reaktion der Angeklagten

Das Ausmaß der Gewalt weist der Angeklagte zurück. Eingestehen will er lediglich, „hin und wieder“ mit der flachen Hand zugeschlagen zu haben. Zum 12. Juli erklärte er: „Ich war nicht bei Sinnen.“

Der mitangeklagten Mutter, 40 Jahre alt, wird vorgeworfen, beim Vorfall weggesehen und keinen Notruf gewählt zu haben. Sie muss sich wegen schwerer Körperverletzung durch Unterlassung verantworten. Über ihre Rolle sagte die Staatsanwältin: „Der Vater hat sie sogar angeschrien, dass er das Kind, wenn notwendig, so lange schlagen wird, bis es tot ist.“

Ernst Schillhammer, der Verteidiger der Mutter, fordert einen Freispruch und erklärte: „Sie ist diejenige, die auf die Kinder immer aufgepasst hat. Aber was wäre zumutbar gewesen, in diesem Moment im Juli zu machen?“ Den Vater vertritt Anwalt Andreas Reichenbach.

Die drei Söhne und die jüngste Tochter wohnen nach wie vor bei der Mutter, in einer Zweizimmerwohnung in Wien-Penzing. Im Fall einer Verurteilung drohen dem Vater fünf bis 15 Jahre Haft, der Mutter bis zu fünf Jahre. Verhandelt wird vor einem Schöffensenat im Wiener Landl.

Urteile stehen noch aus.