Tierqual als Festessen? Ungarn-Gänse füllen Wirtshäuser, Kennzeichnung fehlt

Rund um den 11. November landet immer mehr Gans aus dem Ausland auf dem Teller. Woher sie stammt, muss die Karte nicht verraten.

VIER PFOTEN macht im Umfeld des 11. November auf wachsende Einfuhren von Gänsefleisch und eine Lücke bei der Kennzeichnung in der Gastronomie aufmerksam. Die Tierschutzorganisation rät zu pflanzlichen Alternativen oder dazu, bewusst zu Bio- und Weidegänsen aus Österreich zu greifen.

Aktuellen Zahlen zufolge hat Österreich 2025 rund 1,24 Millionen Kilogramm Gänsefleisch aus dem Ausland bezogen, das sind etwa 51.000 Kilogramm mehr als im Jahr davor. Besonders deutlich fiel das Plus bei den Lieferungen aus Ungarn aus, die von rund 904.000 auf mehr als 962.000 Kilogramm kletterten.

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Auch Polen zählt zu den Herkunftsländern. Laut VIER PFOTEN ging der heimische Selbstversorgungsgrad 2025 von 37 auf 34 Prozent zurück.

Fehlende Kennzeichnung

VIER PFOTEN bemängelt, dass die Einfuhren neuerlich anziehen und ein beträchtlicher Teil der Ware in der Gastronomie landet. Schätzungen zufolge kommen dort rund 70 Prozent der aufgetischten Gänse aus dem Ausland. Weil auf Speisekarten weder die Herkunft noch die Haltungsform verpflichtend angegeben werden muss, bleiben Gäste ohne wesentliche Informationen.

Hierzulande sind Stopfmast und Lebendrupf untersagt. Die Einfuhr aus Ländern, in denen es diese Praktiken gibt, bleibt dennoch erlaubt. Nach Angaben von VIER PFOTEN werden in Ungarn Gänse für die Stopfleberproduktion nach wie vor zwangsernährt, außerdem werde dort lebend gerupft.

Beide Methoden gelten als tierschutzrechtlich bedenklich und bedeuten für die Tiere erhebliche Belastungen. Auch aus Polen wird Lebendrupf gemeldet. Dass ein Tier aus einem dieser Länder stammt, heißt allerdings nicht zwingend, dass es solchen Praktiken ausgesetzt war.

Tierfreundliche Alternativen

Als tierfreundlichste Variante nennt VIER PFOTEN das „Vegansl“, einen rein pflanzlichen Festtagsbraten. Wer nicht auf Gänsefleisch verzichten will, sollte der Organisation zufolge gezielt nach österreichischen Bio- oder Weidegänsen fragen, für die strengere Haltungsvorgaben gelten. Fehlen klare Angaben zu Herkunft und Haltung, können Gäste oft nicht nachvollziehen, unter welchen Bedingungen die Tiere gehalten wurden.

„Kein Mensch will Tierqual am Teller„, betont Weissenböck. Zugleich verlangt Weissenböck eine flächendeckende Kennzeichnung tierischer Produkte nach ihrer Haltungsform.