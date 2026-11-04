KOSMO KOSMO
Keine Artikel gefunden
Versuche einen anderen Suchbegriff
Login
KOSMO KOSMO
Facebook Instagram TikTok YouTube
Cyberangriff

Nach Angriffen auf Supermärkte: Hacker wollten Blutkonserven zum kochen bringen

Nach Angriffen auf Supermärkte: Hacker wollten Blutkonserven zum kochen bringen
Foto: iStock
2 Min. Lesezeit |

Minus 30 Grad sollten es bleiben, doch Unbekannte drehten die Hitze auf. Drei Lager voller Blutplasma gerieten ins Visier von Hackern.

Am Montag, dem 2. November, haben unbekannte Hacker versucht, die Kühlung lebenswichtiger Blutplasma-Vorräte in Frankreich zu sabotieren. An drei Standorten des EFS (französischer Blutspendedienst) wurden die Temperaturen drastisch nach oben gesetzt. Automatische Alarme schlugen an, das Personal sicherte die Bestände, ein nennenswerter Schaden entstand nicht.

Manipulierte Kühlsysteme

Ziel der Attacke waren die Kühlsysteme von drei Lagerstätten des Établissement français du sang (EFS). Die Temperatur- und Abtaueinstellungen der Anlagen wurden auf ungewöhnlich hohe Werte gesetzt.

Medienberichten zufolge sollten die Geräte, die üblicherweise auf rund minus 30 Grad Celsius laufen, auf bis zu 110 Grad Celsius erhitzt werden. In den betroffenen Kühlräumen lagerte sowohl Blutplasma für Transfusionen als auch Plasma zur Herstellung von Medikamenten.

Die automatischen Überwachungs- und Alarmsysteme registrierten die Manipulation. Mitarbeiter schritten rechtzeitig ein und brachten die gefährdeten Bestände in Sicherheit, zum Teil wurden sie an andere Standorte transportiert.

Laut EFS blieben sämtliche Blutprodukte und Proben intakt. Patienten erlitten keine gesundheitlichen Folgen. Blutspende und Belieferung der Krankenhäuser gingen ohne Unterbrechung weiter.

Der Angriff richtete sich nicht unmittelbar gegen die Computersysteme des EFS, sondern gegen die Systeme eines externen Kältetechnik-Dienstleisters, der die Anlagen steuert. Die französische Cybersicherheitsbehörde und das Gesundheitsministerium gehen den Hintergründen nach.

Ähnliche Angriffe

Kurz davor waren in mehreren europäischen Ländern bereits die Kühl- und Gefrieranlagen zahlreicher Supermärkte Ziel ähnlicher Cyberangriffe gewesen. Die Angreifer verstellten die Temperaturen per Fernzugriff, große Mengen an Lebensmitteln verdarben, der Schaden ging in die Millionen.

Ob zwischen diesen Attacken und den Vorfällen bei den Blutplasma-Lagern ein Zusammenhang besteht, ist nach wie vor offen.

Unabhängiger Journalismus braucht Unterstützung

Guter Journalismus entsteht nicht nebenbei. Gründliche Recherche, sorgfältige Faktenprüfung und eine kritische Einordnung brauchen Zeit, Erfahrung und Ressourcen. Damit wir weiterhin unabhängig berichten können – frei von politischem oder wirtschaftlichem Einfluss – sind wir auf deine Unterstützung angewiesen.

Hilf mit, unabhängigen Journalismus zu sichern.
KO KOSMO-Redaktion
KOSMO-Redaktion
Teilen

Newsticker

| Gratis?
Bankkonto am Balkan: Was ab 2027 plötzlich kostenlos wird
| Sondermarke
Erst auf dem Brief, dann am Christbaum: Post präsentiert Weihnachtsmarke
| Sicherheit
Neue Fenster, alte Therme: Warum diese Kombi gefährlich werden kann
| Lehrstellenmarkt
Neun Bewerber, eine Stelle: Wiens Jugend kämpft um Lehrplätze
| Tragödie
Fußballer stirbt nach Foul durch Torhüter – jetzt meldet er sich zu Wort
MEHR AKTUELLE NEWS