Frau wirft Ziegel von Dach in Wien: WEGA muss eingreifen

Ziegel fliegen vom Dach, im Stiegenhaus herrscht Chaos. In Wien-Wieden sorgt eine Frau am Dienstagmittag für einen Polizeieinsatz.

Ein Einsatz in einem Mehrparteienhaus in Wien-Wieden hat am Dienstagmittag die Polizei beschäftigt. Eine 33-Jährige hatte dort im Stiegenhaus und vom Dach aus Gegenstände geschleudert, Beschädigungen angerichtet und Ziegel in den Innenhof hinabgeworfen.

Um etwa 12 Uhr rückten die Einsatzkräfte zu dem Haus in Wien-Wieden aus. Die 33-Jährige hatte im Stiegenhaus Gegenstände um sich geschleudert und dabei Wände beschädigt. Zwei Feuerlöscher waren zudem zerstört.

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Einsatz am Dach

Zunächst befand sich die Frau am Dachboden, von wo aus sie Gegenstände in den Innenhof hinunterwarf. Durch eine Dachluke gelangte sie danach aufs Dach und schleuderte dort mehrere Ziegelsteine nach unten. Beigezogen wurde die Sondereinheit WEGA, die die 33-Jährige sicher vom Dach zurück ins Stiegenhaus brachte.

Anzeige erstattet

Die Rettung transportierte die Frau in ein Spital. Zum Vorfall äußerte sie sich gegenüber den Polizistinnen und Polizisten nicht.

Angezeigt wurde sie wegen des Verdachts der Sachbeschädigung.