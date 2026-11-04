Benko rechnet mit Gusenbauer ab: „Auf beiden Seiten fein verdient“

Fünf Millionen Euro und ein Jagdgewehr beschäftigen erneut das Gericht. In Innsbruck sagt René Benko an zwei Tagen selbst aus.

Im neuerlichen Verfahren gegen René Benko am Landesgericht Innsbruck stehen der Vorwurf eines Betrugs über fünf Millionen Euro und ein verschwiegenes Jagdgewehr im Raum. Für den Signa-Gründer gilt die Unschuldsvermutung.

Am Landesgericht Innsbruck muss sich René Benko wegen eines mutmaßlichen Betrugs in Höhe von fünf Millionen Euro verantworten, der sich gegen die Familienstiftung von Hans Peter Haselsteiner gerichtet haben soll. Dazu kommt der Vorwurf, er habe ein Jagdgewehr im Wert von 80.000 Euro unerwähnt gelassen. Seine Aussagen macht der 49-Jährige am Mittwoch und am Donnerstag.

Bevorzugte Quelle auf Google Lies KOSMO als bevorzugte Quelle in deinen Google-Suchergebnissen und Discover-Feed. Hinzufügen

Benko soll am 6. November 2023 gegenüber Vertretern der Haselsteiner-Familienstiftung wahrheitswidrig zugesagt haben, die rund fünf Millionen Euro bis spätestens 30. Juni 2024 zurückzuzahlen; daraufhin überwies die Stiftung rund 3,3 Millionen Euro an die Signa Holding und verzichtete auf die Rückforderung weiterer rund 1,7 Millionen Euro.

Gusenbauers Rolle

Im Verhandlungssaal wurde Benko gefragt, ob sich Alfred Gusenbauer jemals Gedanken darüber gemacht habe, dass er gleichzeitig mit der Signa Holding und mit der Haselsteiner-Familienstiftung verbunden war. Nach Angaben der Tiroler Tageszeitung antwortete Benko: „Ich glaube nicht, weil es ihm angenehm war, dass er auf beiden Seiten fein verdient hat.“ Benko verwies damit auf Gusenbauers Arbeit für die Signa Holding und auf dessen Beziehung zur Haselsteiner-Stiftung.

Auch die Stundung von Dividenden wurde im Gerichtssaal thematisiert. Benko zufolge hatte Gusenbauer Haselsteiner davon in Kenntnis gesetzt. Außerdem schilderte Benko Telefongespräche mit dem früheren Strabag-Chef, bei denen er auf einen offenen Kaufpreis beharrt habe. Die Tiroler Tageszeitung gibt seine Worte so wieder: „Ich habe ihn in dieser Phase immer wieder dran erinnert und darauf gedrängt, dass der Kaufpreis fällig ist. Er hatte immer die eine oder andere Ausrede parat, warum er das noch nach hinten verschieben möchte.“

Jagdgewehr-Vorwurf

Über den mutmaßlichen Millionenbetrug hinaus hat das Gericht zu prüfen, ob Benko ein Jagdgewehr im Wert von 80.000 Euro verheimlicht hat.

Angesetzt ist die Verhandlung am Landesgericht Innsbruck für zwei Tage, nämlich Mittwoch und Donnerstag.