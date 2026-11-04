Tragischer Zusammenstoß mit Lkw: Autofahrer stirbt an Unfallstelle

Auf der Nibelungenstraße prallen Lkw und Auto aufeinander. Für einen Lenker kommt jede Hilfe zu spät, die Ursache bleibt vorerst offen.

Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Lastwagen und einem Pkw auf der Nibelungenstraße in Pupping im Bezirk Eferding ist der Autolenker noch am Unfallort gestorben. Das bestätigte die Polizei gegenüber ORF OÖ.

Ort des Geschehens

Der schwere Verkehrsunfall ereignete sich am Mittwoch, dem 4. November 2026, auf der Nibelungenstraße in Pupping. Wie es zu dem Zusammenstoß zwischen dem Lastwagen und dem Auto kam, ist derzeit noch unklar.

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Auch ob weitere Personen verletzt wurden und wie lange die Straße gesperrt bleiben musste, war zunächst nicht bekannt. Die Polizei ermittelt zum genauen Unfallhergang.

Herbstliche Unfallgefahr

Im Herbst können Nebel, frühe Dunkelheit, tiefstehende Sonne und rutschige Fahrbahnen zusätzliche Gefahren im Straßenverkehr darstellen. Auch Wildwechsel und landwirtschaftliche Fahrzeuge können besondere Aufmerksamkeit erfordern. Ob einer dieser Faktoren beim Unfall in Pupping eine Rolle spielte, ist nicht bekannt.

Weitere Unfälle

In den vergangenen Tagen ereigneten sich mehrere weitere tödliche Verkehrsunfälle in Österreich. Am 1. November wurde in St. Pantaleon im Bezirk Braunau eine 82-jährige Fußgängerin von einem Fahrzeug erfasst und tödlich verletzt. Am 2. November starb in Maria Alm eine 49-jährige Frau, nachdem sie mit ihrem Quad von einer Forststraße abgekommen war.

Bereits am 25. Oktober kam es auf der Linzer Straße B1 in Wels zu einer tödlichen Frontalkollision, nachdem ein 39-jähriger Autofahrer in die falsche Fahrtrichtung geraten war.

Am 26. Oktober starb außerdem auf der B41 bei Ehrendorf im Bezirk Gmünd ein 20-jähriger Beifahrer, nachdem ein Pkw von der Fahrbahn abgekommen und gegen eine betonierte Feldzufahrt geprallt war.