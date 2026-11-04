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Baustellenunfall

Heftiger Crash auf Schnellstraße: Autofahrer kracht gegen Bagger

Heftiger Crash auf Schnellstraße: Autofahrer kracht gegen Bagger
(Symbolbild FOTO: iStock)
1 Min. Lesezeit |

Der Gegenverkehr auf der S 6 sollte abgebaut werden, dann prallt ein Auto gegen den Bagger. Bauarbeiter werden zu Ersthelfern.

Auf der Semmeringschnellstraße S 6 ist am Dienstagnachmittag, dem 3. November, ein Autofahrer mit einem Bagger zusammengestoßen. Der Unfall ereignete sich bei Straßenkilometer 5,5 im Bereich einer Baustelle zwischen Gloggnitz und Neunkirchen. Der etwa 40-jährige Lenker wurde dabei schwer verletzt. Wie es zu dem Zusammenstoß kam, ist bislang unklar.

Das Fahrzeug der Baufirma war gerade im Einsatz, um die Betonleitwände des eingerichteten Gegenverkehrs zwischen Gloggnitz und Neunkirchen abzubauen. Beim Aufprall gingen Fahrer- und Beifahrerairbag auf. Der Lenker saß allein im Wagen.

Bis die Rettung eintraf, leisteten Mitarbeiter der Baufirma Erste Hilfe. Danach brachte das Rote Kreuz den Verletzten ins Spital.

Aufräumarbeiten

Nach der Freigabe der Unfallstelle durch die Polizei wurde das nicht mehr fahrbereite Auto mithilfe eines Krans von der Fahrbahn entfernt und sicher abgestellt.

Vor Ort waren Beamte der Autobahnpolizeiinspektion Warth, Mitarbeiter der ASFINAG, Rettungsteams des Roten Kreuzes mit Notarzteinsatzfahrzeug und Rettungsfahrzeug sowie die Feuerwehr Gloggnitz mit drei Einsatzfahrzeugen und zehn Mitgliedern.

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