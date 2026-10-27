Beim Arzttermin entwischt: Häftling flieht aus Spital und wird gefasst

Ein Arzttermin im Spital wird für einen Häftling zur Chance – er rennt los und lässt seine Bewacher stehen. Für Wilten wird es hektisch.

Ein Insasse der Justizanstalt Innsbruck hat sich am Montagvormittag, dem 26. Oktober, während eines Arzttermins im Landeskrankenhaus kurzzeitig abgesetzt. In Innsbruck-Wilten wurde er schon bald darauf wieder festgenommen. Verletzt wurde niemand.

Bei einer medizinischen Behandlung auf dem Areal des Innsbrucker Landeskrankenhauses gelang es dem Mann, seinen Bewachern zu entwischen. Er lief in den angrenzenden Stadtteil Innsbruck-Wilten, Zeugen wurden Augenzeugen des Vorfalls. „Nach kurzer Zeit“ sei der Flüchtige, so bestätigte es das Justizministerium, wieder in Gewahrsam gewesen.

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Ministeriumssprecherin Sina Bründler-Lerner zufolge wurde die Justizwache bei dem Einsatz von Bediensteten des Stadtmagistrats Innsbruck unterstützt, niemand sei zu Schaden gekommen. Zur Identität des Mannes ist nichts bekannt. Er befindet sich wieder in Haft.

Ablauf des Zwischenfalls

Der kurze Zwischenfall nahm auf dem Klinikgelände seinen Anfang: Mitten im Termin rannte der Insasse davon und verließ das Spitalsgelände. Sein Weg führte ihn in Richtung Innsbruck-Wilten, wo er wenig später gestellt wurde.

Das Justizministerium bestätigte sowohl die rasche Wiederergreifung als auch die Hilfe durch Bedienstete des Stadtmagistrats. Wie Sprecherin Bründler-Lerner mitteilte, gab es bei dem Einsatz keine Verletzten. Der Mann wurde in Gewahrsam genommen und sitzt wieder hinter Gittern.

Frühere Fluchten

Ende Februar war in Natters ein Häftling durch das Fenster seines Krankenzimmers entkommen, wenige Tage später nahm man ihn in Innsbruck fest, als er als Beifahrer in einem Auto saß.

Anfang Mai glückte einem 24-jährigen Insassen die Flucht unmittelbar aus der Justizanstalt Innsbruck. Er hatte Hand- und Leintücher zu einem provisorischen Seil verknotet.

Auch er wurde kurze Zeit später gefasst.