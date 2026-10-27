Wien: Kinder mit Pistole bedroht – Zeugen überwältigen Betrunkenen

Ein Nachmittag im Innenhof kippt: Ein Mann soll Kinder mit einer Waffe bedroht haben, doch die Erwachsenen zögern keine Sekunde.

Ein alkoholisierter Mann soll am Montag in Wien-Brigittenau Kinder mit einer Schreckschusspistole bedroht haben. Anwesende nahmen ihm die Waffe ab und hielten ihn fest, bis die Polizei eintraf und ihn festnahm.

Der Verdächtige ist 42 Jahre alt. Gegen 16.45 Uhr kam es im Innenhof eines Mehrparteienhauses in Wien-Brigittenau zu dem Vorfall.

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Beherztes Eingreifen

Der Mann soll mehrere Kinder mit der Schreckschusspistole bedroht haben. Erwachsene, die sich vor Ort befanden, schritten unverzüglich ein und entrissen ihm die Waffe. Dann hielten sie ihn fest, bis die Einsatzkräfte eintrafen.

Polizeilicher Gewahrsam

Die Festnahme des 42-Jährigen übernahmen Beamte der Polizeiinspektion Dresdner Straße. Neben der Schreckschusspistole fanden die Polizisten bei ihm ein Küchenmesser, beide Gegenstände wurden sichergestellt.

Ein Alkoholtest ergab rund 1,8 Promille. Bei seiner Vernehmung erklärte der Mann, „sich an den Vorfall nicht erinnern zu können“. Über ihn wurde ein vorläufiges Waffenverbot verhängt, derzeit befindet er sich in polizeilichem Gewahrsam.