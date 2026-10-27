Killer klingelte: Familienvater vor seinem Haus erschossen

Ein Klingeln an der Haustür, drei Schüsse, dann ein Schrei: In Dingolfing fehlt vom Täter jede Spur, die Fahndung läuft auf Hochtouren.

Ein 43-jähriger Familienvater hat am Montag in Dingolfing vor seinem Wohnhaus durch Schüsse sein Leben verloren. Der mutmaßliche Schütze ist auf der Flucht, die Polizei fahndet nach ihm.

Gegen 12.30 Uhr klingelte ein Unbekannter an der Tür eines Einfamilienhauses in der Schwedenschanze. Kaum hatte der 43-Jährige geöffnet, feuerte der Mann auf ihn.

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Ein Anrainer vernahm drei Schüsse und den Schrei einer Frau und verständigte die Einsatzkräfte. Auch Wiederbelebungsversuche konnten das Opfer nicht retten, es starb kurze Zeit später. Der Mann hinterlässt seine Ehefrau und zwei Kinder.

Großangelegte Fahndung

Mit zahlreichen Einsatzkräften und mithilfe eines Hubschraubers suchte die Polizei nach dem Täter, zunächst jedoch ohne Erfolg. Den Ermittlern zufolge ist der Unbekannte möglicherweise in einem dunklen Wagen, eventuell einem BMW, davongefahren.

Beschrieben wird er als Mann mit Oberlippenbart und eher rundlichem Gesicht, der eine dunkle Kapuzenjacke trug und Hochdeutsch gesprochen haben soll. Die Kriminalpolizei klärt ab, ob Täter und Opfer einander kannten. Die Spurensicherung war bis in den späten Nachmittag am Tatort im Einsatz.

Der mutmaßliche Schütze war am 26. Oktober 2026 bislang nicht festgestellt worden; die Kriminalpolizeiinspektion Landshut und die Staatsanwaltschaft Landshut setzten ihre Ermittlungen wegen des Verdachts eines Tötungsdelikts fort.

Aussagen der Nachbarn

Ein Anrainer schilderte seinen Eindruck mit den Worten: „Es war klar, was los ist.“ Eine Nachbarin erzählte, sie habe nach dem Angriff gemeinsam mit der weinenden Witwe auf die Rettung gewartet. Die Familie sei erst seit Kurzem in der Gegend ansässig gewesen und nicht weiter aufgefallen.

Ein Bewohner des Viertels gab an, der getötete Firmenchef habe einen auffälligen Lebensstil gepflegt. Neben einem teuren Auto seien ihm Besucher aufgefallen, die verdächtig wirkten. Weiters sagte er: „Ich glaube, er war ein netter Mensch, aber hatte die falschen Freunde“ und: „Wenn jemand erschossen wird, dann hat das einen Hintergrund.“ Ob diese Vermutungen mit der Tat in Zusammenhang stehen, ist offen.

Die Kriminalpolizei Landshut bittet jene Personen um Hinweise, die zwischen 12 und 12.30 Uhr im Bereich Schwedenschanze und Eppenauerstraße etwas Verdächtiges bemerkt haben.

Meldungen sind unter der Nummer 0871/92520 möglich.