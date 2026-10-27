Sieben Jahre nach Absage: Jay-Z steht erstmals auf Super-Bowl-Bühne

Hinter den Kulissen zog er jahrelang die Fäden, jetzt tritt er ins Scheinwerferlicht. Für Jay-Z fällt eine selbst gesetzte Grenze.

Jay-Z wird erstmals bei der Halbzeitshow des Super Bowl auftreten. Bekannt wurde das in der Pause der Partie zwischen den Dallas Cowboys und den Philadelphia Eagles, begleitet von einem Beitrag von Apple Music auf X.

Der Streamingdienst schrieb dort: „GOAT’s out of the bag“. Das Wortspiel verweist auf Jay-Z als „Greatest of All Time“, den Größten aller Zeiten. In einer Stellungnahme sagte der Rapper: „Von ‚Reasonable Doubt‘ bis auf die Halbzeitbühne des Super Bowl – das war eine echte Reise.“

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NFL-Commissioner Roger Goodell erklärte, die Liga arbeite seit einigen Jahren eng mit Jay-Z und dessen Firma Roc Nation zusammen. Er habe miterlebt, welch außergewöhnlichen Einfluss Jay-Z auf die Halbzeitshow genommen habe.

Frühere Ansage

Zu Beginn der Zusammenarbeit hatte Jay-Z gegenüber Goodell noch klargestellt, das Gespräch sei sofort beendet, sollte es darum gehen, dass er selbst beim Super Bowl auftrete. Sieben Jahre später steht er nun doch auf dieser Bühne, und zwar zum ersten Mal in seiner Karriere.

Die Ankündigung kam nur wenige Tage nach dem Abschluss seiner Tournee JAŸ-Z30 im SoFi-Stadion.

Rolle von Roc Nation

Roc Nation berät die NFL seit 2019 und unterstützt sie bei der Produktion ihrer Unterhaltungsformate, darunter die Halbzeitshow des Super Bowl. Im Rahmen dieser Partnerschaft wählte Jay-Z in den vergangenen Jahren die Künstler aus, die dort auftraten: Shakira, Jennifer Lopez, The Weeknd, Kendrick Lamar und Bad Bunny.

Bei der kommenden Show fungiert Roc Nation als Executive Producer, die Regie führt Hamish Hamilton. Das Spiel wird von ESPN, ABC und Disney+ übertragen und ist mobil über NFL+ abrufbar.

Auch Jay-Z’s Frau Beyoncé stand bereits im Mittelpunkt dieser Bühne: 2013 führte sie in New Orleans die Halbzeitshow an, 2016 kehrte sie gemeinsam mit Coldplay und Bruno Mars zum Super Bowl zurück.