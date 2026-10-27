Zwei Kinder auf der Rückbank: Frau ohne Führerschein rast vor Polizei davon

Der Führerschein ist weg, das Auto rollt weiter: Nach einer Laserkontrolle auf der B1 beginnt eine Fahrt, die niemand hätte antreten dürfen.

Bei Laserkontrollen auf der B1 gingen der Polizei drei Fahrzeuge mit 88, 91 und 102 km/h ins Netz. In Gunskirchen fand eine Fahrt ohne gültige Lenkberechtigung schließlich ihr Ende, für die Beteiligten folgen Anzeigen.

Bei Geschwindigkeitskontrollen mit dem Lasergerät entlang der B1 hielt die Exekutive drei zu schnell fahrende Autos an. Die Messwerte betrugen 88, 91 und 102 km/h, wobei ein 38-Jähriger mit der höchsten Geschwindigkeit unterwegs war.

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Fahrerwechsel am Steuer

Der 38-Jährige musste seinen Führerschein vorläufig abgeben, außerdem wurde ihm die Weiterfahrt untersagt. Danach nahm seine 26 Jahre alte Beifahrerin hinter dem Lenkrad Platz. Eine Streife, die zur Unterstützung angefordert worden war, versuchte abermals, das Auto zu stoppen.

Die 26-Jährige kümmerte sich nicht um das Anhaltezeichen und setzte die Fahrt fort. In Gunskirchen konnte sie schließlich angehalten werden.

Ohne Lenkberechtigung

Sie besaß keine gültige Lenkberechtigung. Im Wagen befanden sich außerdem zwei minderjährige Kinder.

Gegen die beiden Erwachsenen ergehen Anzeigen.