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Raserei

187 km/h ohne Führerschein: Polizei stoppt 23-jährigen Raser

187 km/h ohne Führerschein: Polizei stoppt 23-jährigen Raser
Symbolbild Foto: iStock
1 Min. Lesezeit |

187 km/h im Tunnel, kein gültiger Führerschein – ein 23-Jähriger Steirer wurde auf der A9 aus dem Verkehr gezogen.

Auf der Pyhrnautobahn hat die Polizei in der Nacht auf Freitag einen 23-jährigen Steirer gestoppt, der mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit und ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs war.

Bosrucktunnel-Kontrolle

Gegen 21:50 Uhr erfasste eine Laseranlage im Bereich des Bosrucktunnels auf der A9 das Fahrzeug des Mannes aus dem Bezirk Leoben mit einer Geschwindigkeit von 187 km/h. Der in Richtung Voralpenkreuz fahrende Lenker wurde daraufhin von den Beamten angehalten. Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass dem Mann die Lenkberechtigung bereits zuvor entzogen worden war.

Über die Umstände, die zum Führerscheinentzug geführt hatten, machte die Polizei keine näheren Angaben.

Welche strafrechtlichen Folgen der Vorfall für den 23-Jährigen nach sich zieht, blieb ebenfalls offen.

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KO KOSMO-Redaktion
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