187 km/h ohne Führerschein: Polizei stoppt 23-jährigen Raser

187 km/h im Tunnel, kein gültiger Führerschein – ein 23-Jähriger Steirer wurde auf der A9 aus dem Verkehr gezogen.

Auf der Pyhrnautobahn hat die Polizei in der Nacht auf Freitag einen 23-jährigen Steirer gestoppt, der mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit und ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs war.

Bosrucktunnel-Kontrolle

Gegen 21:50 Uhr erfasste eine Laseranlage im Bereich des Bosrucktunnels auf der A9 das Fahrzeug des Mannes aus dem Bezirk Leoben mit einer Geschwindigkeit von 187 km/h. Der in Richtung Voralpenkreuz fahrende Lenker wurde daraufhin von den Beamten angehalten. Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass dem Mann die Lenkberechtigung bereits zuvor entzogen worden war.

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Über die Umstände, die zum Führerscheinentzug geführt hatten, machte die Polizei keine näheren Angaben.

Welche strafrechtlichen Folgen der Vorfall für den 23-Jährigen nach sich zieht, blieb ebenfalls offen.