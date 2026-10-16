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Arbeitsunfall

Schwerer Unfall beim Reinigen: 36-Jähriger steigt in heißes Frittieröl

Schwerer Unfall beim Reinigen: 36-Jähriger steigt in heißes Frittieröl
Symbolbild Foto: iStock
1 Min. Lesezeit |

Ein Reinigungseinsatz in einer Tiroler Küche endet mit einem Notruf – ein Arbeiter erleidet schwere Verletzungen durch heißes Frittieröl.

In einem Betrieb in Hall in Tirol ist es am Donnerstagabend, dem 15. Oktober, zu einem schweren Arbeitsunfall gekommen. Ein 36-jähriger Mitarbeiter kam dabei mit heißem Frittieröl in Kontakt und zog sich ernsthafte Verletzungen zu. Nach der Erstversorgung vor Ort wurde er in die Klinik Innsbruck eingeliefert.

Unfall beim Reinigen

Gegen 22.15 Uhr war der 36-jährige Afghane gemeinsam mit einem 47-jährigen Kollegen aus Spanien damit beschäftigt, Fritteusen zu reinigen. Im Zuge dieser Arbeiten wurde heißes Öl abgelassen und das entsprechende Gefäß beiseitegestellt. Aus bislang ungeklärten Gründen stieg der 36-Jährige in den Behälter und erlitt dabei schwere Verletzungen.

Ein Notarzt sowie Rettungskräfte übernahmen die medizinische Erstversorgung direkt am Unfallort.

Warum es zu dem Unfall kam, ist derzeit noch nicht geklärt.

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KO KOSMO-Redaktion
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