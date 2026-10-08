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Arbeitsunfall

18-jähriger Lehrling springt auf Stapler – schwerer Unfall

18-jähriger Lehrling springt auf Stapler – schwerer Unfall
Symbolbild Foto: iStock
2 Min. Lesezeit |

Ein riskanter Moment in einer Tiroler Betriebshalle endet für einen 18-Jährigen mit schweren Verletzungen und einem Rettungseinsatz.

In einem Holzverarbeitungsbetrieb in Prutz in Tirol ist es am Mittwochabend zu einem schweren Arbeitsunfall gekommen. Ein 18-jähriger Lehrling wurde dabei durch einen Stapler-Unfall erheblich verletzt.

Schwerer Sturz

Gegen 18.15 Uhr war ein 22-jähriger Mitarbeiter in der Betriebshalle mit einem Stapler in Betrieb, als der Lehrling unbemerkt auf das Fahrzeug aufsprang. Als der Fahrer anfuhr, verlor der junge Mann den Halt und zog sich dabei schwere Verletzungen am linken Unterschenkel sowie am Knöchel zu.

Der Staplerfahrer reagierte umgehend und leistete erste Hilfe. Die medizinische Erstversorgung übernahm der Notarzthubschrauber „C5″, anschließend wurde der Lehrling ins Krankenhaus Zams transportiert.

Sicherheitslücken sichtbar

Vorfälle dieser Art rücken die Frage nach ausreichenden Sicherheitsstandards in handwerklichen Betrieben in den Vordergrund. Dass ein Mitarbeiter unbemerkt auf ein in Betrieb befindliches Fahrzeug aufspringen konnte, weist auf Lücken bei der betrieblichen Kontrolle und Aufmerksamkeit hin.

Um derartige Unfälle künftig zu verhindern, braucht es klar definierte Sicherheitsrichtlinien sowie eine gezielte Aufklärung der Beschäftigten.

Das genaue Ausmaß der Verletzungen war zunächst nicht bekannt.

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KO KOSMO-Redaktion
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