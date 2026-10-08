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Hubschraubereinsatz

Kleinkind stürzt mit Fahrrad die Treppen hinunter – schwer verletzt

Kleinkind stürzt mit Fahrrad die Treppen hinunter – schwer verletzt
(Symbolbild FOTO: iStock)
1 Min. Lesezeit |

Ein kurzer Moment der Unachtsamkeit und ein Fünfjähriger stürzt in die Tiefe. Der Unfall ereignete sich im eigenen Zuhause.

In Kaltenbach im Zillertal (Tirol) ist am Mittwochnachmittag, dem 7. Oktober, ein fünfjähriger Junge bei einem Sturz schwer verletzt worden. Das Kind war auf seinem Fahrrad im Innenhof des Elternhauses unterwegs, als es am Rand des Hofes anhielt und den Helm abnahm. In diesem Moment verlor der Bub das Gleichgewicht und stürzte einen rund 1,5 Meter tiefen Treppenabgang hinunter.

Schwere Verletzungen

Der Junge zog sich dabei Verletzungen unbestimmten Grades sowie Abschürfungen zu. Zudem besteht der Verdacht auf eine Gehirnerschütterung. Seine Eltern befanden sich zum Zeitpunkt des Unfalls in unmittelbarer Nähe.

Der Rettungshubschrauber „Heli 4″ übernahm den Transport des verletzten Kindes in das Landeskrankenhaus Innsbruck.

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