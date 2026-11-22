Zwei Kinder erleben in Ottakring einen Gewaltausbruch, eines wird mitgenommen. Die Polizei steht kurz darauf vor seiner Tür.

Am Samstagabend soll ein Mann in Wien-Ottakring so lange auf seine Ex-Frau eingeschlagen haben, bis sie beinahe bewusstlos war. Danach soll er den gemeinsamen Sohn, der noch im Kleinkindalter ist, an sich genommen und die Wohnung verlassen haben. Gegen 18.45 Uhr soll der 30-jährige Verdächtige in die Wohnung der 28-Jährigen eingedrungen sein. Die beiden kleinen Kinder des Paares waren beim mutmaßlichen Angriff in den Räumen. Das zweite Kind, zwei Jahre alt, ließ der Mann zurück.

Polizei alarmiert

Kurz nach der Tat verständigte die Mutter die Polizei. Sie blutete aus Verletzungen im Gesicht. Der Rettungsdienst versorgte sie und brachte sie danach ins Krankenhaus. Die Beamten fanden die Wohnadresse des Verdächtigen heraus und trafen ihn wenig später dort an, gemeinsam mit dem Sohn, der unverletzt war. Der Mann wurde vorläufig festgenommen und in eine Justizanstalt gebracht.

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Verbote verhängt

Gegen ihn wurden außerdem ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein Waffenverbot verhängt. Nach § 38a SPG endet das Betretungs- und Annäherungsverbot grundsätzlich zwei Wochen nach seiner Anordnung; wird innerhalb dieser Frist ein Antrag auf einstweilige Verfügung gestellt und die Sicherheitsbehörde darüber informiert, endet es mit Zustellung der gerichtlichen Entscheidung, spätestens jedoch vier Wochen nach der Anordnung. „Gegen ihn wird auch wegen Kindesentziehung ermittelt“, erklärte Polizeisprecherin Julia Schick gegenüber der „Krone“.