Betroffen sind laut der hydrologischen Prognose des staatlichen Wetterdienstes DHMZ die Gespanschaften Istrien, Primorje-Gorski kotar und der Südwesten der Gespanschaft Karlovac. Die Warnung wurde am Samstag um 16:35 Uhr aktualisiert und gilt für die erwarteten stärkeren Regenfälle am Sonntag.

Nicht nur Flüsse können zur Gefahr werden

DHMZ nennt ausdrücklich zwei mögliche Folgen: lokale Sturzfluten und sogenannte urbane Überschwemmungen. Dabei kann sich Wasser auch abseits großer Flüsse auf Straßen und in bebauten Gebieten sammeln. Das ist besonders für Reisende wichtig, die ihre Route ausschließlich anhand von Autobahnstaus oder Grenzwartezeiten planen. Selbst wenn die Fernverbindung offen bleibt, kann die letzte Zufahrt zum Haus, zur Unterkunft oder zum Parkplatz problematisch werden.

Die Warnung bedeutet allerdings nicht, dass alle genannten Regionen bereits überschwemmt sind. Sie beschreibt eine mögliche Entwicklung infolge intensiver Niederschläge, keine flächendeckend bestätigte Hochwasserlage.

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HAK warnt vor rutschigen Straßen und Steinschlag

Der kroatische Automobilklub HAK meldete am Sonntag um 10:11 Uhr stellenweise nasse oder feuchte, rutschige Fahrbahnen sowie örtlich Nebel. Zusätzlich seien Steinschläge möglich, besonders auf Straßen im Bergland und entlang der Adriamagistrale DC8. Autofahrer werden aufgefordert, Geschwindigkeit und Fahrweise an die Bedingungen anzupassen und ausreichend Sicherheitsabstand einzuhalten.

Wer aus Österreich oder Deutschland nach Istrien und in den Kvarner fährt oder am Sonntag zurückreist, sollte deshalb nicht allein die übliche Fahrzeit einkalkulieren. Regen, eingeschränkte Sicht und bestehende Baustellen können die Fahrt zusätzlich erschweren.

Rund um Rijeka und Opatija kommen Baustellen dazu

Auf der A7 zwischen Rijeka zapad und Učka wird wegen Bauarbeiten in Richtung Rupa, Istrien und Opatija abschnittsweise nur eine Fahrspur genutzt. HAK erwartet dort bei stärkerem Verkehr Kolonnen und kurze Verzögerungen. Auch am Knoten Matulji gelten weiterhin Einschränkungen. Bestimmte Auf- und Abfahrtsrampen sind wegen des Umbaus bis zum 12. Dezember gesperrt, ausgeschilderte Umleitungen führen unter anderem über Trinajstići.

Diese Baustellen sind nicht durch das aktuelle Unwetter entstanden. In Verbindung mit schlechten Fahrbedingungen können sie die Reiseplanung aber zusätzlich beeinflussen.

Was Hauseigentümer jetzt beachten sollten

Für Familien mit einem Haus oder einer Ferienwohnung in den betroffenen Regionen ist die Warnung ebenfalls relevant. Wer nicht selbst vor Ort ist, kann Nachbarn oder die Hausverwaltung bitten, die Lage zu kontrollieren, sofern das gefahrlos möglich ist. Besonders wichtig sind lokale Behördenhinweise. Aus einer regionalen Wetterwarnung lässt sich nicht zuverlässig ableiten, ob eine bestimmte Straße, ein Grundstück oder eine Garage betroffen ist.

Eine vorsorgliche Kontrolle sollte niemanden dazu verleiten, überflutete Zufahrten zu befahren oder gefährdete Bereiche aufzusuchen. Bei unmittelbarer Gefahr haben die Anweisungen von Einsatzkräften Vorrang.

Vor der Abfahrt die konkrete Strecke prüfen

Für eine Fahrt am Sonntag gehören deshalb zwei Informationen zusammen: die Wetterwarnung des DHMZ und die aktuellen Straßenmeldungen des HAK. Die Prognose zeigt, wo Probleme entstehen können; die Verkehrsmeldungen geben Auskunft über tatsächlich bekannte Einschränkungen. Entscheidend bleibt die Situation am konkreten Ziel. Nicht jede Straße in Istrien oder im Kvarner ist gefährdet, eine offene Autobahn ist umgekehrt aber auch keine Garantie für eine problemlose Weiterfahrt bis zur Haustür.