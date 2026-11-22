Auf Österreichs Weihnachtsmärkten sind heuer nicht nur mehr Polizisten unterwegs, auch Drohnen kommen zum Einsatz. Gleichzeitig gelten auf manchen Märkten überraschend strenge Vorschriften: Taschenkontrollen sind möglich, bestimmte Alltagsgegenstände verboten und selbst Hundebesitzer müssen besondere Regeln beachten.

Mit Beginn der Adventsaison 2026 haben Österreichs Sicherheitsbehörden ihre Schutzmaßnahmen verstärkt. Das Innenministerium kündigte bereits am 7. November zusätzliche Polizeistreifen, zivile Beamte und den gezielten Einsatz moderner Überwachungstechnik an. Hintergrund sind die großen Menschenansammlungen auf Weihnachtsmärkten und die anhaltende allgemeine Gefährdung durch extremistische Gewalt.

Erstmals verstärkt Drohnen im Einsatz

Eine zentrale Rolle spielen heuer Polizeidrohnen. Sie sollen den Einsatzkräften einen besseren Überblick über große Menschenmengen ermöglichen und helfen, mögliche Gefahrensituationen frühzeitig zu erkennen. Wie umfangreich die technischen Möglichkeiten mittlerweile sind, zeigen aktuelle Zahlen des Innenministeriums: Mehr als 350 Polizeidrohnen stehen österreichweit zur Verfügung. Über 500 Polizisten sind als Drohnenpiloten ausgebildet beziehungsweise aktiv.

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Die Geräte können Bilder direkt an die Einsatzleitung übertragen. Dadurch lassen sich beispielsweise unübersichtliche Menschenansammlungen oder gefährliche Situationen schneller beurteilen. Nicht jede Drohne wird allerdings automatisch zur Überwachung von Weihnachtsmärkten eingesetzt. Ob und wo die Technik zum Einsatz kommt, richtet sich nach der jeweiligen Sicherheitslage.

Private Drohnen können verboten werden

Interessanterweise setzt die Polizei nicht nur selbst auf Drohnen, sondern will zugleich unerlaubte Drohnenflüge verhindern. Durch eine Novelle des Luftfahrtgesetzes können die Landespolizeidirektionen bei entsprechender Gefährdungseinschätzung zeitlich befristete Drohnenflugverbotszonen einrichten.

Wer beispielsweise seinen Weihnachtsmarktbesuch mit einer privaten Kameradrohne aus der Luft filmen möchte, darf deshalb nicht davon ausgehen, dass ein solcher Flug erlaubt ist. Neben den allgemeinen österreichischen Drohnenvorschriften müssen auch zusätzliche örtliche Beschränkungen beachtet werden. Bei Bedarf kann sogar das Einsatzkommando Cobra mit spezieller Technik zur Drohnenabwehr eingesetzt werden.

Wiener Rathausplatz: Taschenkontrollen ausdrücklich erlaubt

Besonders aufschlussreich ist die offizielle Haus- und Platzordnung des Wiener Christkindlmarkts am Rathausplatz. Sie gilt für den Wiener Weihnachtstraum 2026 und sieht ausdrücklich vor, dass Sicherheitsmitarbeiter vor dem Zutritt Bekleidungsstücke, Taschen und mitgeführte Behältnisse auf gefährliche oder verbotene Gegenstände kontrollieren dürfen.

Auch Ausweiskontrollen sind vorgesehen. Wer die entsprechenden Kontrollen verweigert, muss damit rechnen, nicht eingelassen zu werden. In Einzelfällen dürfen Kontrollen auch bei Personen erfolgen, die sich bereits auf dem Veranstaltungsgelände befinden. Damit unterscheiden sich die Regeln deutlich von einem gewöhnlichen Spaziergang durch die Innenstadt.

Diese Gegenstände dürfen nicht mitgenommen werden

Die Platzordnung enthält eine Reihe konkreter Verbote, die Besucher möglicherweise überraschen werden. Untersagt sind unter anderem:

Waffen, Pfeffersprays und Tränengas

Feuerwerkskörper und Rauchbomben

Glasflaschen, Dosen und bestimmte harte Behälter

Laserpointer, Trillerpfeifen und Megafone

Große oder sperrige Gegenstände wie Klappstühle

Selbst mitgebrachte alkoholische Getränke

Auch für Hunde gelten besondere Vorschriften: Sie müssen grundsätzlich sowohl an der Leine geführt werden als auch einen Maulkorb tragen. Für entsprechend gekennzeichnete Assistenzhunde bestehen Ausnahmen.

Fahrräder und E-Scooter dürfen auf dem Veranstaltungsgelände nicht beliebig abgestellt werden. Werden sie an Absperrungen oder anderen Einrichtungen befestigt, können sie auf Kosten der Besitzer entfernt werden. Diese Regeln beziehen sich konkret auf den Wiener Rathausplatz. Andere Weihnachtsmärkte können abweichende Bestimmungen haben.

Zusätzliche Fahrzeugsperren in Wien

Auch baulich wurde die Sicherheit verstärkt. Der Wiener Rathausplatz verfügt bereits seit Jahren über ein fest installiertes Pollersystem. Für die Saison 2026 wurden zusätzlich Dutzende mobile Poller und Fahrzeugsperren an den Zugängen vorgesehen.

Außerdem kommen eigenes Sicherheitspersonal und Videoüberwachung zum Einsatz. Die Stadt Wien betont, dass das Sicherheitskonzept laufend mit Polizei und Einsatzorganisationen abgestimmt wird.

Neun Hausdurchsuchungen vor Markteröffnung

Dass die Maßnahmen bereits vor der Adventsaison begonnen haben, zeigt eine Aktion des österreichischen Staatsschutzes. Bei einem gemeinsamen Einsatz der Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst und der Landesämter für Staatsschutz und Extremismusbekämpfung wurden neun Hausdurchsuchungen durchgeführt.

Dabei stellten die Ermittler unter anderem Mobiltelefone, Datenträger, Messer, zwei Schlagringe, eine Schreckschusspistole und weitere Gegenstände sicher. Die Aktion war Teil der allgemeinen Präventionsarbeit gegen extremistische Strukturen. Ein konkreter Zusammenhang mit einem geplanten Anschlag auf einen Weihnachtsmarkt wurde dabei nicht bekannt gegeben.

Das Innenministerium betonte am 7. November ausdrücklich, dass zu diesem Zeitpunkt keine konkreten Hinweise auf Bedrohungen österreichischer Weihnachtsmärkte vorlagen.

Polizei warnt auch vor ganz gewöhnlichen Dieben

Neben möglichen größeren Sicherheitsgefahren beschäftigt die Polizei ein wesentlich alltäglicheres Problem: Taschendiebstahl. Das Bundeskriminalamt warnt davor, dass Täter das Gedränge auf Weihnachtsmärkten gezielt ausnutzen. Häufig werden Besucher angerempelt, durch verschüttete Getränke abgelenkt oder in Gespräche verwickelt.

Die Polizei empfiehlt deshalb, Geldbörsen und Mobiltelefone möglichst nah am Körper zu tragen, Rucksäcke in Menschenmengen nach vorne zu nehmen und nur wenig Bargeld mitzuführen. Wird eine Geldbörse gestohlen, sollten Bank- und Kreditkarten unverzüglich gesperrt werden.

Für Besucher bedeutet die Adventsaison 2026 somit mehr sichtbare Sicherheitsmaßnahmen, teilweise strengere Zutrittsregeln und zusätzliche Überwachung aus der Luft. Gleichzeitig betonen die Behörden, dass die Maßnahmen vor allem der Vorsorge dienen und Weihnachtsmärkte weiterhin möglichst unbeschwert besucht werden können.