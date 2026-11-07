Mehr Sicherheit am Weihnachtsmarkt: Polizei setzt erstmals auf Drohnen

Glühweinduft, Lichterglanz und ein leises Surren am Himmel: Heuer hat die Polizei auf den Adventmärkten neue Augen im Einsatz.

Zum Schutz der Advent-, Weihnachts- und Christkindlmärkte kommen heuer auch Drohnen der Polizei zum Einsatz. Hinweise auf eine konkrete Bedrohung liegen derzeit nicht vor. Im Mittelpunkt stehen Vorbeugung und ein guter Überblick über große Menschenmengen.

Das gab das Innenministerium am Samstag bekannt. Die Drohnen seien „Teil einer modernen Einsatzstrategie“ und verschafften einen besseren Überblick über große Menschenansammlungen. „Sie unterstützen die frühzeitige Erkennung möglicher Gefahren und erleichtern die Koordination der Einsatzkräfte.“ Zugleich weiß die Exekutive, dass auch von Drohnen selbst eine mögliche Gefahr für Adventmärkte ausgehen kann.

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Präsenz zeigt die Polizei vor allem auf Adventmärkten sowie bei Veranstaltungen an stark frequentierten öffentlichen Plätzen. Im Einsatz stehen dabei zivile Beamtinnen und Beamte des Verfassungsschutzes ebenso wie entsprechend ausgerüstete Polizeieinheiten.

„Kein Weihnachtsmarkt ist wie der andere“, betonte Franz Ruf, Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit. Aus diesem Grund setze man, so Ruf, „auf gezielte, an die örtlichen Gegebenheiten angepasste Sicherheitsmaßnahmen. Unsere Polizistinnen und Polizisten sind darauf vorbereitet, mögliche Gefahren frühzeitig zu erkennen und rasch zu handeln.“

Rechtliche Grundlage

Die rechtliche Grundlage bildet eine Novelle des Luftfahrtgesetzes. Sie ermächtigt die Landespolizeidirektionen, bei entsprechender Gefährdungseinschätzung zeitlich befristete Drohnenflugverbotszonen einzurichten. Seit dem 1. Oktober 2026 können die örtlich zuständigen Landespolizeidirektionen geografische UAS-Gebiete per Verordnung festlegen, wenn dies zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Ruhe, Ordnung und Sicherheit erforderlich ist.

Wenn nötig, könnte zudem das Einsatzkommando Cobra mit spezialisierten technischen Fähigkeiten zum Einsatz kommen, um rechtswidrige oder missbräuchliche Drohnenflüge zu unterbinden. Die Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst (DSN) verfolgt laufend die nationale und internationale Entwicklung. Die Maßnahmen werden in enger Abstimmung mit Veranstaltungs- und Sicherheitsbehörden gesetzt, außerdem besteht ein Austausch mit internationalen Partnern.

Warnung vor Dieben

Vor Taschen- und Trickdieben warnt in der Vorweihnachtszeit das Bundeskriminalamt. Die Täter nützen das Gedränge auf Märkten und in Einkaufsstraßen aus. Ihre Opfer lenken sie häufig durch Anrempeln, verschüttete Getränke oder gezieltes Ansprechen ab.

Geraten wird, Wertsachen möglichst eng am Körper zu tragen, Taschen und Rucksäcke zu schließen und vor dem Körper zu führen sowie nur wenig Bargeld bei sich zu haben.

Wer bestohlen wurde, soll sofort die Polizei verständigen und gestohlene Bank-, Kredit- und SIM-Karten umgehend sperren lassen.