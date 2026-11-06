Drohnen und Hunde im Dauereinsatz: 89-Jährige spurlos verschwunden

Seit Donnerstag wird eine 89-jährige Pflegeheimbewohnerin in Oberösterreich vermisst. Trotz Drohnen, Suchhunden und eines Großeinsatzes fehlt von der Seniorin jede Spur. Am Freitag wurde die Suche fortgesetzt.

In Viechtwang im Bezirk Gmunden läuft eine großangelegte Suchaktion nach einer 89-jährigen Bewohnerin des Alten- und Pflegeheims in Scharnstein. Die Frau wurde am Donnerstag als vermisst gemeldet. Zahlreiche Einsatzkräfte suchten bis spät in die Nacht nach ihr, jedoch ohne Erfolg.

Stundenlange Suche bleibt erfolglos

Der Alarm zur Personensuche ging am Donnerstag gegen 17.15 Uhr ein. Zunächst rückten die Feuerwehren Grünau im Almtal, Viechtwang, Scharnstein und Laakirchen aus. Sofort begann eine umfangreiche Suchaktion in Viechtwang und der näheren Umgebung.

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Im Laufe des Abends wurden weitere Einsatzkräfte angefordert. Auch die Feuerwehren Bäckerberg und Kirchdorf an der Krems beteiligten sich an der Suche. Bei Temperaturen knapp um den Gefrierpunkt durchkämmten die Helfer das Gebiet bis in die späten Abendstunden.

Drohnen und Rettungshunde im Einsatz

Um die Vermisste möglichst rasch aufzuspüren, wurden auch Drohnen der Polizei, des Roten Kreuzes und der Feuerwehren eingesetzt. Gegen 18.15 Uhr wurde zusätzlich die Drohnengruppe aus dem Bezirk Kirchdorf alarmiert.

Speziell ausgebildete Suchhunde der Österreichischen Rettungshundebrigade und des Roten Kreuzes unterstützten die Einsatzkräfte am Boden. Trotz des umfangreichen Aufgebots blieb die Suche in der Nacht ohne Erfolg.

Suche am Freitag fortgesetzt

Auch am Freitag geben die Einsatzkräfte nicht auf. Die Suche nach der 89-Jährigen wurde in den Morgenstunden fortgesetzt. Bereits ab 7 Uhr sollte laut ORF Oberösterreich erneut nach der vermissten Pflegeheimbewohnerin gesucht werden.

Laut Einsatzprotokoll wurden am Freitag um 7.39 Uhr fünf Feuerwehren erneut zur Personensuche in Scharnstein alarmiert. Damit geht die großangelegte Suchaktion nach der Seniorin weiter.

Wo sich die Frau aufhalten könnte, ist weiterhin unklar. Über die näheren Umstände ihres Verschwindens liegen bislang keine gesicherten Informationen vor.