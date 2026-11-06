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Raserei

Mehr als 100 km/h zu schnell: 24-Jährige überholt Zivilpolizei und verliert Auto

Mehr als 100 km/h zu schnell: 24-Jährige überholt Zivilpolizei und verliert Auto
Symbolbild Foto: iStock
1 Min. Lesezeit |

Eine Zivilstreife erlebt auf der B161 einen Überholer der anderen Art. Die junge Lenkerin rast los, doch die Fahrt endet früher als geplant.

Nach einer massiven Tempoüberschreitung auf der Pass-Thurn-Straße B161 in Oberndorf in Tirol hat eine Zivilstreife am Donnerstag gegen 20.40 Uhr eine 24-Jährige gestoppt. Die Beamten ergriffen anschließend vorläufige Maßnahmen.

Die Zivilstreife der Tiroler Polizei war im Gemeindegebiet von Oberndorf in Tirol auf der B161 unterwegs, als die 24-jährige Lenkerin mit klar überhöhtem Tempo an den Polizisten vorbeizog. Diese fuhren ihr sofort hinterher.

Gravierende Überschreitung

Während der Verfolgung stellten die Beamten eine gravierende Überschreitung des Limits fest. Erlaubt waren an dieser Stelle höchstens 60 km/h, die Frau lag mehr als 100 km/h darüber.

Anhalten ließ sich das Auto erst im Gemeindegebiet von St. Johann in Tirol. Dort wurden die 24-Jährige und ihr Fahrzeug kontrolliert.

Vorläufige Maßnahmen

An Ort und Stelle nahmen die Polizisten der Lenkerin den Führerschein vorläufig ab.

Auch ihr Auto wurde vorläufig beschlagnahmt.

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