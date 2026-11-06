Heizkosten-Hammer: Dieses kleine Gerät verspricht bis zu 22 Prozent Ersparnis

Eine schmale Leiste am Heizkörper soll Räume schneller wärmen. Die Werbezahl verspricht viel, doch sie stammt vom Hersteller selbst.

Mit Heizkörperventilatoren sollen Räume schneller warm werden, wodurch sich die Heizkosten reduzieren lassen. Die schmalen Leisten, in die mehrere Lüfter eingebaut sind, werden am Heizkörper befestigt und bringen die Luft stärker in Bewegung. Nach den vorliegenden Angaben kann das Thermostat dadurch um ein bis zwei Grad zurückgedreht werden, ohne dass der Komfort leidet.

Optisch fallen die Geräte kaum auf, sie sitzen als Leisten mit mehreren Lüftern unmittelbar am Heizkörper. Die erwärmte Luft wird so gleichmäßiger im Raum verteilt, sodass die gewünschte Temperatur früher erreicht ist. Das erlaubt es, die Thermostateinstellung um 1 bis 2 Grad zu senken.

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Herstellerangaben prüfen

Anbieter wie Speedcomfort versprechen laut inside-digital.de „eine doppelt so schnelle Wärmeverteilung“. Die in Aussicht gestellte Energieersparnis von „bis zu 22 Prozent“ beruht auf einer Studie, die der Hersteller selbst in Auftrag gegeben hat. In Wohnungen fällt die Einsparung in der Regel kleiner aus.

Wie viel tatsächlich bleibt, hängt vom Heizkörpertyp, von der Raumgröße und von der Wärmedämmung ab. Außerdem darf man 22 Prozent weniger Energie nicht mit 22 Prozent geringeren Kosten gleichsetzen, denn der verbrauchsunabhängige Grundpreis bleibt bestehen.

Stromverbrauch und Lautstärke

Die Lüfter benötigen sehr wenig Strom, die Kosten betragen Angaben zufolge weniger als 32 Cent im Jahr. Zur Lautstärke lautet die Auskunft: „unter 20 Dezibel – etwa so leise wie das Ticken einer Uhr“.

Selbst wenn sich in der Realität nur rund zehn Prozent einsparen lassen, kann sich die Anschaffung eines Heizkörperventilators je nach Größe der Wohnung nach einigen Jahren bezahlt machen.