115 km/h statt 50: Polizei stoppt Lenkerin und beschlagnahmt ihr Auto

Mitten in der Nacht rast eine Frau durch die Stadt, mehr als doppelt so schnell wie erlaubt. Eine Zivilstreife schaut nicht lange zu.

Eine 32-Jährige ist am Mittwoch gegen 22:50 Uhr in Wiener Neustadt gestoppt worden, weil sie das erlaubte Tempo massiv überschritten hatte. Im Ortsgebiet war sie mit 115 km/h unterwegs, zulässig sind dort 50 km/h.

Zivilstreife greift ein

Die Frau stammt aus Baden und wurde von einer Zivilstreife angehalten. Innerorts hatte sie 115 km/h erreicht, obwohl nur 50 km/h erlaubt gewesen wären. Später wurden bei ihr 122 km/h gemessen, erlaubt waren an dieser Stelle 70 km/h.

Bevorzugte Quelle auf Google Lies KOSMO als bevorzugte Quelle in deinen Google-Suchergebnissen und Discover-Feed. Hinzufügen

Konsequenzen für Lenkerin

Der Lenkerin wurde der Führerschein vorläufig abgenommen.

Ihr Auto ist vorerst beschlagnahmt worden.