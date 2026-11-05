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Raserei

115 km/h statt 50: Polizei stoppt Lenkerin und beschlagnahmt ihr Auto

115 km/h statt 50: Polizei stoppt Lenkerin und beschlagnahmt ihr Auto
Symbolbild Foto: iStock
1 Min. Lesezeit |

Mitten in der Nacht rast eine Frau durch die Stadt, mehr als doppelt so schnell wie erlaubt. Eine Zivilstreife schaut nicht lange zu.

Eine 32-Jährige ist am Mittwoch gegen 22:50 Uhr in Wiener Neustadt gestoppt worden, weil sie das erlaubte Tempo massiv überschritten hatte. Im Ortsgebiet war sie mit 115 km/h unterwegs, zulässig sind dort 50 km/h.

Zivilstreife greift ein

Die Frau stammt aus Baden und wurde von einer Zivilstreife angehalten. Innerorts hatte sie 115 km/h erreicht, obwohl nur 50 km/h erlaubt gewesen wären. Später wurden bei ihr 122 km/h gemessen, erlaubt waren an dieser Stelle 70 km/h.

Konsequenzen für Lenkerin

Der Lenkerin wurde der Führerschein vorläufig abgenommen.

Ihr Auto ist vorerst beschlagnahmt worden.

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