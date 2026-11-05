Mehrere Schäden: Jugendliche werfen 200 Steine auf fahrende Autos

Von der Brücke fliegen Steine, unten bersten Windschutzscheiben. Auf der A7 in Hamburg stoppt der Verkehr, die Ermittler haben zwei Verdächtige.

Rund 200 Schottersteine sind am Dienstagabend von einer Brücke auf die A7 in Hamburg hinabgeworfen worden. Beim Stellinger Tunnel kamen mehrere Fahrzeuge zu Schaden, Verletzte gab es keine. Zeitweise musste die Autobahn gesperrt werden.

Zu dem gefährlichen Zwischenfall kam es am Dienstagabend auf der A7 in Hamburg, und zwar im Abschnitt beim Stellinger Tunnel. Nach ersten Erkenntnissen gingen rund 200 Steine auf der Fahrbahn nieder. Mindestens acht Fahrzeuge wurden beschädigt, bei mehreren zersprang die Windschutzscheibe.

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Für kurze Zeit war die Autobahn in beiden Richtungen gesperrt, danach rollte der Verkehr wieder. Wie die Polizei mitteilte, wurde am Dienstag niemand verletzt.

Einsatz am Tunnel

Die Steine schlugen bei Autos im Bereich des Stellinger Tunnels ein. Lenker berichteten von geborstenen Frontscheiben, wobei teilweise Splitter in den Innenraum der Fahrzeuge flogen. Einsatzkräfte sicherten die Strecke und räumten die Trümmer weg.

Nach der kurzen Totalsperre konnte der Verkehr weiterfließen.

Zwei Tatverdächtige

Die Polizei konnte zwei Tatverdächtige ausforschen, die 14 und 18 Jahre alt sind. Nach den polizeilichen Maßnahmen wurden beide wieder auf freien Fuß gesetzt.

Die Ermittler untersuchen, ob ein Zusammenhang mit einem ähnlichen Vorfall vom Sonntagabend in Hamburg-Bahrenfeld besteht.

Auch dort waren Steine auf die A7 geworfen worden, zwei Autos wurden beschädigt, und eine 27-jährige Frau erlitt Verletzungen an der Hand.