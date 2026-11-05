Drohung am Flughafen: Polizei rückt zum Großeinsatz aus

Eine Drohung, Polizei vor Ort, Kontrollen an den Zufahrten. Am Salzburger Flughafen läuft trotzdem alles nach Plan, vorerst.
Am Flughafen Salzburg ist am Donnerstagmorgen, dem 5. November, eine Drohung eingegangen. Die Polizei ist mit einem größeren Einsatz vor Ort.
Ort des Geschehens
Nähere Informationen liegen vorerst nicht vor. Die Behörden gehen dem Hinweis nach.
Lage vor Ort
Die Einsatzkräfte haben die Zufahrten und Eingänge zum Flughafengelände unter Kontrolle. Eine Evakuierung wurde bislang nicht nötig, und der Flugbetrieb wird weiterhin regulär abgewickelt.
Offene Fragen
Wie eine Polizeisprecin dem ORF bestätigte, ist die Drohung tatsächlich eingegangen und wird im Rahmen der üblichen Abläufe geprüft. Was sie genau beinhaltet, ist offen.
Weder von der Polizei noch von Flughafensprecher Alexander Klaus waren weitere Angaben zu erhalten.