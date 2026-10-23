Deutscher rast mit 226 km/h über kroatische Autobahn – 1.500 Euro Strafe

Mit 226 km/h statt erlaubter 130 war ein 46-jähriger Deutscher auf der kroatischen Autobahn A1 unterwegs. Die Polizei stoppte den Raser und verhängte eine hohe Geldstrafe sowie ein einmonatiges Fahrverbot.

Ein 46-jähriger deutscher Staatsbürger wurde am Donnerstag, dem 22. Oktober 2026, auf der kroatischen Autobahn A1 bei einer massiven Geschwindigkeitsüberschreitung erwischt. Beamte der Verkehrspolizeistation Perušić stoppten den Autofahrer zwischen dem Autobahnknoten Otočac und dem Rastplatz Janjče in Fahrtrichtung Süden.

Auf diesem Abschnitt gilt eine Höchstgeschwindigkeit von 130 km/h. Bei einer Geschwindigkeitsmessung stellten die Beamten fest, dass der Mann mit 226 km/h unterwegs war – also 96 km/h schneller als erlaubt.

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1.500 Euro Strafe und Fahrverbot

Die Konsequenzen fielen entsprechend aus: Gegen den Fahrer wurde eine Geldstrafe in Höhe von 1.500 Euro verhängt. Zusätzlich darf er für einen Monat keine Fahrzeuge der Führerscheinklasse B lenken.

Die Maßnahmen wurden im Rahmen eines verpflichtenden Strafbescheids wegen des Verkehrsverstoßes ausgesprochen, teilte die kroatische Polizei am Freitag mit.

Die Polizei appellierte erneut an alle Verkehrsteilnehmer, die Geschwindigkeitsbegrenzungen einzuhalten. Überhöhte Geschwindigkeit gefährdet nicht nur den Fahrer selbst, sondern auch alle anderen Menschen auf der Straße.