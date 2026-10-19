16-Jähriger rast mit 176 km/h über die A2 – Vater sitzt daneben

176 km/h, 16 Jahre alt, Vater auf dem Beifahrersitz – eine Ausbildungsfahrt auf der A2 endet mit Konsequenzen für beide.

Auf der Südautobahn (A2) nahe Neunkirchen in Niederösterreich wurde am Sonntag, dem 18. Oktober, ein 16-jähriger Führerscheinanwärter während einer Ausbildungsfahrt mit 176 km/h gemessen – bei einer dort geltenden Höchstgeschwindigkeit von 130 km/h. Beamte der Autobahnpolizeiinspektion Warth stoppten das Fahrzeug, auf dessen Beifahrersitz der Vater des Jugendlichen als Begleitperson Platz genommen hatte.

Anzeige erstattet

Im Anschluss an die Anhaltung wurden beide – der jugendliche Lenker sowie sein Vater, die aus dem steirischen Bezirk Murtal stammen – bei der zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde angezeigt.

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Grundlage der Anzeigen ist die massive Geschwindigkeitsüberschreitung, die sich im Rahmen einer Ausbildungsfahrt nach dem L17-Programm (begleitetes Fahren ab 17) ereignete.