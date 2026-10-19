Stadion komplett überflutet – Schiri testet trotzdem den Ball (VIDEO)

Ibiza versinkt im Regen und ein Fußballstadion gleich mit. Was danach in den sozialen Medien passierte, sorgte für Schmunzeln.

Heftiger Regen hat am Sonntag auf Ibiza für ein ungewöhnliches Bild gesorgt: Das Gemeindestadion von Santa Eulària des Riu stand knietief unter Wasser – und mit ihm die Hoffnungen auf ein reguläres Fußballspiel der Segunda RFEF (vierthöchste spanische Fußballliga). Die für 11:30 Uhr angesetzte Partie musste abgesagt werden, nachdem der Schiedsrichter versucht hatte, den Ball auf dem überfluteten Rasen zu testen – ein Unterfangen, das unter diesen Umständen wenig Aussicht auf Erfolg hatte.

Höchste Warnstufe

Die Unwetterlage auf Ibiza und Formentera war zu diesem Zeitpunkt bereits auf der höchsten Warnstufe eingestuft. Der Zivilschutz hatte sämtliche Freiluftveranstaltungen – sportliche, kulturelle wie gesellschaftliche – vorsorglich ausgesetzt. Das Spielfeld in Santa Eulària des Riu war da längst kein Ausnahmefall mehr, sondern symptomatisch für die Lage in der gesamten Region.

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Fans reagieren

Während die Verantwortlichen die Situation nüchtern verwalteten, wählte der Heimverein Peña Deportiva einen anderen Weg: Auf Instagram postete der Klub Bilder des überfluteten Platzes – versehen mit der Frage, ob hier überhaupt noch gespielt werde. Die Antwort aus den sozialen Medien ließ nicht lange auf sich warten. Fans kommentierten trocken, ob man sich nun auf Fußball oder doch eher auf Wasserball eingestellt habe.

Árbitro, ¿entonces se juega o no? https://t.co/zzt3TJlCXv — SCR Peña Deportiva (@Penyadeportiva) October 18, 2026

UCAM Murcia, die angereiste Gastmannschaft, wartet unterdessen auf einen neuen Spieltermin.