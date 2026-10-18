Lenkerin rast mitten in Kinderfußballspiel – Zwei Tote, elf Verletzte

Ein Samstagnachmittag, Kinderfußball, Familien auf den Rängen – dann das Undenkbare. In Kansas endet ein Jugendspiel in einer Katastrophe.

Im Stryker Sports Complex in Wichita, Kansas, hat sich am vergangenen Samstag ein erschütterndes Unglück ereignet. Eine 34-jährige Frau fuhr mit einem schwarzen Pickup-Truck in ein laufendes Jugend-Fußballspiel und riss dabei zwei Menschen in den Tod: einen sechs Jahre alten Jungen und einen 35-jährigen Mann. Elf weitere Personen erlitten Verletzungen, darunter fünf Kinder zwischen fünf und neun Jahren. Die Fahrerin wurde noch vor Ort von der Polizei festgenommen.

Augenzeugen berichten

Eine Frau, die das Geschehen aus nächster Nähe miterlebte, schilderte gegenüber CNN: „Wir dachten, er (der Pickup, Anm. d. Red.) würde anhalten, aber dann fuhr er einfach weiter.“ Wichitas Bürgermeisterin Lily Wu fand in einer ersten Reaktion deutliche Worte: „Heute ist ein herzzerreißender Tag für Wichita.“ Viele Familien, die an diesem Nachmittag das Spiel besucht hatten, wurden unfreiwillig zu Zeugen der Tragödie.

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Ermittlungen laufen

Das Wichita Police Department hat Ermittlungen aufgenommen, um zu klären, ob die Frau das Fahrzeug absichtlich auf das Spielfeld gelenkt hat. Im bisherigen Verlauf der Befragungen zeigte sie sich kooperativ. Zum Zeitpunkt des Vorfalls befanden sich auch ihre beiden minderjährigen Kinder im Fahrzeug; eines von ihnen hatte zuvor auf einem benachbarten Feld gespielt.

Sämtliche weiteren Veranstaltungen auf dem Sportgelände wurden bis auf Weiteres abgesagt, um die Sicherung des Tatorts zu gewährleisten.