Ein 16-Jähriger eröffnete an einer Grundschule das Feuer – vier Menschen starben, darunter drei Kinder.

Bei einer Schießerei an der Silver Rail Elementary School in Bend im US-Bundesstaat Oregon sind am Donnerstag, dem 15. Oktober, vier Menschen getötet worden. Unter den Todesopfern befinden sich drei Kinder im Alter von fünf, acht und elf Jahren sowie eine Lehrkraft. Ein siebenjähriges Kind und eine 54-jährige Lehrkraft wurden mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Der mutmaßliche Täter, ein 16-jähriger Jugendlicher, starb ebenfalls. Nach Angaben der Polizei wurde er von einem Mitglied der örtlichen Gemeinschaft erschossen, das ihm zuvor in die Schule gefolgt war. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat laufen.

Bevorzugte Quelle auf Google Lies KOSMO als bevorzugte Quelle in deinen Google-Suchergebnissen und Discover-Feed. Hinzufügen

Ermittlungen laufen

Nach dem Angriff wurden die Schülerinnen und Schüler aus der Schule gebracht. Für Angehörige wurde eine Sammelstelle eingerichtet, an der sie ihre Kinder wieder in Empfang nehmen konnten.

Der demokratische Senator Ron Wyden aus Oregon bekundete sein Mitgefühl mit den Betroffenen. „Mein Herz ist bei den Opfern der heutigen Schießerei an der Silver Rail Elementary School und ihren Angehörigen“, erklärte er.

Nach Angaben der Polizei war der Jugendliche mit einer Langwaffe bewaffnet. Ob er selbst die Schule besuchte oder persönliche Verbindungen zu den Opfern hatte, ist bislang nicht bekannt. Auch das Motiv ist noch unklar.

Erneute Debatte über Waffengewalt

Die Tat rückt erneut die anhaltende Problematik von Schusswaffengewalt an US-Schulen in den Fokus. Laut einer CNN-Auswertung waren bis Anfang Oktober 2026 bereits mindestens 46 Schießereien auf Schulgeländen registriert worden. Dabei wurden mindestens 27 Menschen getötet und 40 weitere verletzt. Die Erfassung umfasst sowohl Schulen als auch Hochschulen.

Nach dem Angriff wurden erneut Forderungen nach Maßnahmen gegen Waffengewalt laut. Die Diskussion über strengere Waffengesetze ist in den USA seit Jahren politisch umstritten.