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Schlepper

Slowenische Polizei stoppt Transporter mit 34 versteckten Türken

Slowenische Polizei stoppt Transporter mit 34 versteckten Türken
FOTO: iStock
1 Min. Lesezeit |

34 Menschen, ein Transporter, keine gültigen Papiere – ein Fund in Slowenien bringt ein mutmaßliches Schleppernetzwerk ins Visier der Behörden.

Die slowenische Polizei hat in der Region Koper einen Transporter gestoppt, in dem sich 34 türkische Staatsbürger ohne gültige Einreisedokumente befanden. Alle aufgegriffenen Personen stellten unmittelbar nach ihrer Entdeckung einen Antrag auf internationalen Schutz. Die zuständige Polizeidirektion Koper bestätigte den Vorfall und informierte die Öffentlichkeit.

Ermittlungen laufen

Gegen den Fahrer sowie den Beifahrer des Fahrzeugs wurden Verfahren eingeleitet – beide stehen im Verdacht, am Schmuggel der Migranten beteiligt gewesen zu sein.

Die Ermittlungen laufen derzeit noch.

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