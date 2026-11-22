Vier Stunden dauerte die Fahrt zum Skigebiet. Zwischen zwei Balkan-Hauptstädten könnte im Winter bald ein Flieger abheben.

Zwischen Podgorica in Montenegro und Sarajevo in Bosnien und Herzegowina könnte eine Charter- oder saisonale Winterflugverbindung entstehen, die den Weg in die Skigebiete verkürzen soll. Die Gespräche laufen noch. Ob daraus etwas wird, hängt laut Predrag Hajdukovic, dem kaufmännischen Direktor der Flughäfen Montenegros, vom wirtschaftlichen Interesse der Fluggesellschaften ab.

Selimovic arbeitet an dem Vorhaben gemeinsam mit dem Olympiazentrum Jahorina und ZOI’84. Eingebunden werden sollen die Flughäfen Montenegros und womöglich Air Montenegro, wie er gegenüber Fena (Nachrichtenagentur) erklärte. Mehrere Fluggesellschaften wollten im Winter mehr Flüge anbieten, sagte Selimovic. Die Planungen für die anstehende Saison seien allerdings großteils abgeschlossen.

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Fürs nächste Jahr rechne er mit einer Zusammenarbeit mit weiteren Airlines und großen Reiseveranstaltern. Er verwies auf das touristische Potenzial von Jahorina, Bjelašnica, Igman und Trebević. Die Flughäfen Montenegros unterstützen das Vorhaben. Hajdukovic hat bereits mit dem Direktor des Flughafens Sarajevo darüber gesprochen, der die regionale Anbindung ebenfalls befürworte.

Als ersten Schritt schlägt er einen Charterbetrieb vor. Aus eigener Erfahrung berichtet er: „Von Podgorica nach Jahorina war ich vier Stunden unterwegs. Ich unterstütze die Idee dieser Anbindung nachdrücklich, damit die Menschen nicht so viel Zeit auf Reisen verlieren.“ Eine direkte Linie zwischen den beiden Hauptstädten gab es schon im Sommerflugplan 2023. Damals flog Air Montenegro die Strecke.

Initiative SKI REGION

Anlass der Gespräche ist die Initiative SKI REGION, die am 19. November auf der Jahorina präsentiert wurde. Skigebiete aus Bosnien und Herzegowina, Serbien, Montenegro und Slowenien erkennen dabei gegenseitig ihre Saisonskikarten an. Drei Skitage in den Partnerzentren sind inbegriffen.

Admir Bukva, Direktor von KJP ZOI’84, sagte dazu: „Unser Ziel ist es nicht, Konkurrenten zu sein, sondern Partner. Mit diesem Abkommen haben wir das gezeigt.“

Bandas Einschätzung

Amra Banda, Professorin am Geografie-Institut der Naturwissenschaftlich-Mathematischen Fakultät der Universität Sarajevo, bewertet die Vernetzung positiv. Ein Plus bei den Gästezahlen oder Nächtigungen sei durch das Abkommen allein aber nicht gesichert. Entscheidend seien die Umsetzung, die Information der Gäste, die Verkehrsanbindung und die Qualität des gesamten touristischen Angebots.

Die Nähe des Flughafens Sarajevo sei ein Vorteil für die olympischen Berge. Im Winter erschwere allerdings Nebel den Flugverkehr. Zudem brauche es gute Zufahrtsstraßen, einen organisierten öffentlichen Verkehr und Transfers in die Skigebiete.

Banda warnt außerdem vor mangelnder Vorbereitung auf den Klimawandel. Steigende Temperaturen, unsicherere Schneefälle und kürzere Phasen mit stabiler Schneedecke gefährdeten die Verlässlichkeit der Saison unmittelbar. Künstliche Beschneiung sei keine dauerhafte Lösung, weil sie von der Temperatur abhängt und viel Wasser und Energie verbraucht.

Die Zukunft sieht sie im Ganzjahrestourismus, etwa mit Wandern, Mountainbiken, Sportvorbereitungen und Bildungsprogrammen. Bestehende Kapazitäten sollten besser genutzt und vielfältigere Angebote entwickelt werden, statt laufend neue Objekte zu bauen.