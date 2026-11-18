Auf der Piste wird es laut, am Mischpult glamourös. Ein Weltstar tauscht den Laufsteg gegen die Plattenteller in den Bergen.

Jahorina läutet die Wintersaison am 28. November mit einem Ski Opening ein, bei dem Naomi Campbell als DJ auflegt. Das international besetzte Programm rückt den Skiort zusätzlich in den Blickpunkt. Der Saisonstart ist für den 28. November angesetzt. Karten für das Ski Opening gibt es über ulaznica.org.

Die Veranstalter

Hinter der Veranstaltung stehen Travel 4Fun und SKI Fenix. Die beiden Veranstalter bereiten die Eröffnung mit international bekannten DJs vor. Das Ski Opening soll sich damit als viel beachtetes Auftaktevent in der Region etablieren.

Bevorzugte Quelle auf Google Lies KOSMO als bevorzugte Quelle in deinen Google-Suchergebnissen und Discover-Feed. Hinzufügen

Campbells Karriere

Naomi Campbell, eines der bekanntesten Models der Welt, kommt in der Rolle der DJ nach Jahorina. Seit einigen Jahren widmet sie sich verstärkt dem Auflegen. Ihr öffentliches Debüt hinter den Plattentellern gab sie im März 2025, zuvor hatte sie nur privat für Freunde gespielt.

Unterstützung und Mentoring bekam sie von DJ Charles Prince. Seither tritt sie bei exklusiven Veranstaltungen auf, darunter Fashion Weeks, Luxuspartys und Events in Dubai, Paris, München und Aserbaidschan. Für Aufmerksamkeit sorgte auch ihr Auftritt bei der Milan Fashion Week im September 2026.