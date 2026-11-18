Die Arbeit wird körperlich leichter, doch etwas anderes wiegt schwerer. Nach 30 Jahren steht ein Index fast wieder am Start.

Der Arbeitsklimaindex ist 2026 auf 65 Punkte gesunken und hat damit fast wieder den Ausgangswert von 1997 erreicht. Wie die AK Oberösterreich festhält, nehmen psychische Belastungen und Arbeitsdruck weiter zu. Dasselbe gilt für die Probleme, Beruf und Privatleben miteinander zu vereinbaren.

Die AK sieht darin eine anhaltende Trendwende. Während die körperlichen Belastungen abnehmen, steigen die psychischen Anforderungen. Deutlich häufiger wird außerdem trotz Krankheit gearbeitet. Der aktuelle Wert liegt damit nahe am Startwert von 64 Punkten.

Bevorzugte Quelle auf Google Lies KOSMO als bevorzugte Quelle in deinen Google-Suchergebnissen und Discover-Feed. Hinzufügen

Die Erhebung der AK Oberösterreich ergibt für 2026 einen Indexwert von 65 Punkten. Die AK hält fest: „Körperliche Belastungen gehen zurück, psychische Belastungen, Arbeitsdruck und die Schwierigkeiten bei der Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben nehmen hingegen deutlich zu“. Ergänzend heißt es von der AK: „Fast jede beziehungsweise jeder Zweite berichtet mittlerweile von psychisch belastender und aufreibender Arbeit.“

Entwicklung seit 1997

Bei der ersten Erhebung 1997 betrug der Index 64 Punkte, 2007 erreichte er mit 72 seinen Höchstwert, bis 2014 ging er auf 68 zurück. Zwischen 2017 und 2019 lag er bei 70 Punkten. Infolge der Pandemie fiel der Wert 2022 auf 65.

In den Jahren 2023 und 2024 erholte er sich mit 67 Punkten leicht, 2026 steht er wieder bei 65. Seit dem Start wurden rund 145.000 Interviews mit unselbständig Beschäftigten geführt. Entwickelt wurde der Index gemeinsam mit IFES und SORA.

Vor 30 Jahren gaben 48 Prozent der Befragten an, ihre Arbeit sei psychisch belastend und aufreibend. 2015 traf das auf 25 Prozent zu, 2026 sind es 47 Prozent. Über starken Zeitdruck klagten damals 68 Prozent. 2019 waren es 41 Prozent, 2020 dann 51 Prozent, 2026 liegt der Anteil bei 57 Prozent.

„Während 2018 weniger als ein Drittel der Beschäftigten angab, krank gearbeitet zu haben, waren es 2025 bereits rund zwei Drittel“, so die AK. Auch dieser Anstieg fließt in den aktuellen Index ein.

Unterschiedliche Sichtweisen

Laut AK-Oberösterreich-Präsident Andreas Stangl zeigt der Index seit drei Jahrzehnten, „wie die Arbeitswelt aus Sicht der Beschäftigten aussieht“. Von selbst stelle sich gute Arbeit nicht ein, denn „sie braucht faire Arbeitsbedingungen, ausreichend Personal, Mitbestimmung und Schutz vor Überlastung“.

WKO-Generalsekretär Jochen Danninger sagt: „Natürlich gibt es auch heute Herausforderungen am Arbeitsmarkt. Aber wer über die Entwicklung der Arbeitsbedingungen diskutiert, muss auch die erzielten Fortschritte anerkennen.“ Nach Angaben der WKO hat sich die Zahl der Arbeitsunfälle je Arbeitnehmer binnen dreier Jahrzehnte halbiert. Die Erwerbsquote ist gestiegen, die Lohnquote blieb weitgehend stabil. Die Arbeitslosenrate liegt etwas höher als vor 30 Jahren.