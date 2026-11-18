13 Jahre haben Fans auf diesen Moment gewartet. In Neuseeland läuft GTA 6 bereits auf den Konsolen, und die ersten Reaktionen reichen von Begeisterung bis zu deutlicher Kritik an der Technik.

Während Österreich noch bis Mitternacht warten muss, erkunden Spieler in Neuseeland bereits die Straßen von Vice City. Seit Mittwochmittag österreichischer Zeit ist Grand Theft Auto VI dort spielbar. Auf Reddit häufen sich erste Erfahrungsberichte, während auch internationale Spielekritiker ihre Bewertungen veröffentlicht haben.

Ein Reddit-Nutzer berichtet nach zwei Stunden Spielzeit, dass GTA 6 das Zeug zum Meisterwerk habe. Er könne es kaum erwarten, nach der Arbeit weiterzuspielen. Besonders die detailreiche Spielwelt, das Gameplay und die Grafik sorgen für Begeisterung.

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Spieler kann kaum aufhören

Auch der 50-jährige Adam Simmons aus Wellington gehört zu den ersten Spielern weltweit. Gegenüber der Nachrichtenagentur AP schwärmte er bereits nach einer halben Stunde von der Grafik, der Spielmechanik und der erzählerischen Tiefe. Eigentlich wollte Simmons nur kurz spielen. Erst gegen ein Uhr nachts konnte er sich dazu durchringen, seine Konsole auszuschalten. Er scherzte sogar, dass ihn GTA 6 wohl Umsatz in seiner eigenen Firma kosten werde, weil er künftig so viel Zeit mit dem Spiel verbringen dürfte.

Kritik an der Bildrate

Allerdings läuft offenbar nicht alles perfekt. In einem Reddit-Beitrag beklagt ein Spieler aus Neuseeland, dass die Bildrate von 30 Bildern pro Sekunde nicht konstant gehalten werde. Immer wieder komme es zu Einbrüchen, die das Spielerlebnis beeinträchtigten. Auch erste Fachkritiken sprechen kleinere technische Schwächen an. Besonders die auf 30 FPS begrenzte Darstellung dürfte für Spieler, die flüssigere Bildraten gewohnt sind, gewöhnungsbedürftig sein.

Die internationalen Kritiker zeigen sich dennoch außergewöhnlich beeindruckt. Auf der Bewertungsplattform Metacritic erreicht GTA 6 zum Start einen Wert von 99 von 100 Punkten und bewegt sich damit in der Spitzengruppe der am besten bewerteten Videospiele aller Zeiten.

Österreich muss noch warten

In Österreich wird GTA 6 am Donnerstag, dem 19. November, um 00:00 Uhr für PlayStation 5 und Xbox Series X/S freigeschaltet. Wer nicht warten möchte, versucht teilweise, über den sogenannten Neuseeland-Trick früher einzusteigen. Dabei ändern Xbox-Spieler ihre Konsolenregion, um von der früheren Freischaltung zu profitieren. Ob der neue Rockstar-Blockbuster den gewaltigen Erwartungen langfristig gerecht wird, bleibt abzuwarten. Die ersten Stunden zeigen jedenfalls: Die Begeisterung ist groß, die technischen Diskussionen haben aber ebenfalls schon begonnen.