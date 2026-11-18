Weniger Jobs, höhere Preise, kein Rückenwind: Österreichs Mittelstand steht unter Druck. Eine neue Studie liefert die Zahlen dazu.

Der österreichische Mittelstand befindet sich laut einer neuen Studie der Creditreform Wirtschaftsforschung in einer schwierigen Lage. Zahlreiche Betriebe haben Arbeitsplätze abgebaut, wollen ihre Belegschaft weiter verkleinern und haben höhere Preise angekündigt. Die Aussichten fallen zurückhaltend aus. In der Untersuchung „Wirtschaftslage Mittelstand in Österreich, Herbst 2026“ gaben 25,1 Prozent der befragten Unternehmen an, in den vergangenen Monaten Personal reduziert zu haben. Gleichzeitig berichten Betriebe von hohen Kosten, schwachen Umsätzen und unsicheren Perspektiven.

Für das kommende Halbjahr planen 20,9 Prozent der Firmen weitere Einschnitte bei der Belegschaft, lediglich 9,5 Prozent haben Neueinstellungen vor. Im Baugewerbe erwarten 28,2 Prozent der Unternehmen einen Abbau. Die Studienautoren halten fest: „In den kommenden Monaten dürften im Mittelstand kaum neue Stellen entstehen.“

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Höhere Preise

Höhere Preise wollen in den nächsten Monaten 35,6 Prozent der Unternehmen verlangen, im Vorjahr waren es 20,8 Prozent. Am häufigsten sind solche Anhebungen mit 39,9 Prozent im Dienstleistungssektor vorgesehen. Im Handel plant mit 33,3 Prozent etwa jeder dritte befragte Betrieb, mehr zu verlangen. Creditreform warnt: „Damit dürfte sich der Preisauftrieb weiter verstärken.“

Zahlreiche Insolvenzen

Zwischen Jänner und September 2026 mussten in Österreich 5.115 Unternehmen Insolvenz anmelden. Das sind mehr als 20 Verfahren pro Werktag. Die Zahlen zeigen, dass die wirtschaftliche Situation vieler Betriebe weiterhin angespannt ist. Rückgänge beim Umsatz verbuchten zuletzt 30,6 Prozent der befragten Betriebe, ein Plus meldeten 20,4 Prozent. Dahinter stehen die schwache Nachfrage und die Belastungen in wichtigen Branchen.

Mit einer raschen Erholung ist nicht zu rechnen. Die Stimmung hat sich gegenüber dem Vorjahr zwar leicht aufgehellt, der Ausblick bleibt aber angespannt. Die Studienautoren kommen zu dem Schluss: „Der prognostizierte Konjunkturaufschwung dürfte am Mittelstand weitgehend vorbeigehen.“