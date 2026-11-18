Für das Steuerjahr 2021 bleibt nur noch bis Jahresende Zeit. Auch wer bereits einen automatischen Bescheid erhalten hat, kann mit einer eigenen Erklärung zusätzliche Ausgaben geltend machen.

Wer die freiwillige Arbeitnehmerveranlagung für 2021 noch nicht beantragt hat, kann das bis zum 31. Dezember 2026 nachholen. Ob und wie viel Geld zurückkommt, hängt vom persönlichen Steuerfall ab. Die Fünfjahresfrist gilt für freiwillige Anträge. Bei einer verpflichtenden Veranlagung gelten andere Abgabefristen.

Durchschnittlich 766 Euro bei einer Gutschrift

Laut Statistik Austria ergab die Arbeitnehmerveranlagung 2021 für 4.736.341 Personen eine Steuergutschrift. Insgesamt beliefen sich diese Gutschriften auf rund 3,63 Milliarden Euro. Das entsprach durchschnittlich 766 Euro je Person mit Gutschrift. Die Auswertung hat den Datenstand Mitte Oktober 2023.

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Dem standen Nachforderungen von 425,2 Millionen Euro gegenüber. Nach deren Abzug verblieb eine Entlastung von rund 3,20 Milliarden Euro. Verteilt auf alle in der Auswertung erfassten veranlagten Personen ergab das durchschnittlich 631 Euro. Dieser Wert ist daher keine durchschnittliche Gutschrift für jene, die tatsächlich Geld zurückbekamen.

Auf Männer entfielen 56,4 Prozent dieses Rückzahlungssaldos, insgesamt rund 1,81 Milliarden Euro. Bei den unselbstständig Erwerbstätigen betrug der durchschnittliche Saldo je veranlagter Person 914 Euro bei Männern und 686 Euro bei Frauen. Pensionistinnen und Pensionisten sind in diesen beiden Durchschnittswerten nicht enthalten.

Automatischen Bescheid prüfen

Seit 2017 gibt es die antragslose Arbeitnehmerveranlagung. Dabei berechnet das Finanzamt unter bestimmten Voraussetzungen eine Steuergutschrift, ohne dass Betroffene selbst eine Erklärung einreichen müssen. Die automatische Veranlagung kann in der zweiten Jahreshälfte des Folgejahres erfolgen, wenn bis zum 30. Juni keine eigene Erklärung eingereicht wurde. Voraussetzung ist unter anderem, dass die vorhandenen Daten eine Steuergutschrift ergeben und das Finanzamt keine weiteren geltend zu machenden Abzugsposten erwartet. Berücksichtigt werden können nur Informationen, die der Finanzverwaltung bereits vorliegen.

Für das Steuerjahr 2021 weist Statistik Austria 1.788.404 antragslose Veranlagungen aus. Das entsprach rund 35,2 Prozent der in der Auswertung erfassten 5.075.217 Veranlagungen. Wer für 2021 einen automatischen Bescheid erhalten hat, kann bis zum 31. Dezember 2026 eine eigene Steuererklärung für dieses Jahr einreichen. Das Finanzamt hebt den antragslosen Bescheid auf und entscheidet anhand der eigenen Erklärung neu. So können bisher unberücksichtigte Ausgaben nachträglich einfließen.

Bereits aufgrund eigener Anträge ergangene Bescheide lassen sich dagegen nicht pauschal innerhalb dieser Fünfjahresfrist überschreiben. Für deren Änderung gelten eigene Verfahrensregeln und Fristen.

Welche Ausgaben berücksichtigt werden können

Steuermindernd geltend gemacht werden können unter anderem Werbungskosten, außergewöhnliche Belastungen und Sonderausgaben. Welche Ausgaben und Absetzbeträge berücksichtigt werden können, hängt von der persönlichen Situation und den für das Steuerjahr geltenden Voraussetzungen ab. Bestimmte Sonderausgaben, etwa gemeldete Spenden oder Kirchenbeiträge, können bereits automatisch einfließen. Wer weitere abzugsfähige Ausgaben hatte, kann diese mit einer eigenen Erklärung geltend machen und dadurch möglicherweise eine höhere Rückerstattung erzielen.

Rechnungen und Belege zu den geltend gemachten Ausgaben müssen grundsätzlich sieben Jahre lang aufbewahrt werden. Sie müssen der Erklärung nicht beigelegt, auf Verlangen des Finanzamtes aber vorgelegt werden.

So lässt sich der Antrag einreichen

Der Steuerausgleich kann elektronisch über FinanzOnline oder mit dem Formular L1 samt erforderlichen Beilagen eingereicht werden. Papieranträge können per Post geschickt oder persönlich beim Finanzamt abgegeben werden. In FinanzOnline ist vor dem Absenden eine unverbindliche Vorberechnung möglich. Die offizielle App FinanzOnline [+] unterstützt außerdem die elektronische Einreichung vereinfachter Arbeitnehmerveranlagungen. Bei umfangreicheren Angaben können die erfassten Daten zur Vervollständigung an FinanzOnline übertragen werden.