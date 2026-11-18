200 Menschen im Wellenbecken, vier Angeklagte auf der Anklagebank. Vor Gericht schildern Betroffene, was im Wasser geschah.

Vier Männer mit bulgarischer Staatsbürgerschaft sind am Landesgericht Wien vom Vorwurf eines mutmaßlichen Übergriffs im Wellenbecken des Laaerbergbads freigesprochen worden. Die Anklage war auf Vergewaltigung ausgeweitet worden. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

Der Anklage zufolge wurden mehrere Mädchen aus Wien im Wellenbecken eingekreist, unter Wasser gedrückt und sexuell belästigt. Bei einem der Opfer soll der BH geöffnet und die Hose zur Seite gezogen worden sein. Eine Jugendliche soll im Becken mit dem Finger penetriert worden sein.

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Eine junge Wienerin schilderte vor Gericht: „Ich war mit Freundinnen im Bad. Im Wellenbecken wurden drei von uns quasi umzingelt von den Männern und unter Wasser gedrückt. Die sind quasi auf sie draufgesprungen, haben sie unter Wasser gedrückt und belästigt.“

Schwierige Identifizierung

Als sich der Vorfall ereignete, hielten sich dem Verfahren zufolge rund 200 Personen im Becken auf. Einzelne Beteiligte zu identifizieren, erwies sich daher als schwierig. Auf der Anklagebank hatten drei Männer nebeneinander Platz genommen, ihnen gegenüber saß ein 43-Jähriger. Drei der Angeklagten waren damals bei einer Reinigungsfirma beschäftigt. Alle vier bekannten sich „nicht schuldig“ und erklärten: „Ich hab nix gemacht.“

Den Vorsitz im Schöffensenat führte Richter Andreas Böhm. Andreas Schweitzer, der den Zweitangeklagten vertrat, sagte: „Wer was wann und wo gemacht hat, war im Zuge der Ermittlungen nicht festzustellen.„

Freisprüche für alle

Am Mittwoch endete der Prozess mit Freisprüchen für alle vier Angeklagten. Richter Böhm stellte fest: „Die Zeugen haben alle die Wahrheit gesagt.“ Dennoch sah das Gericht nicht mit der nötigen Sicherheit bewiesen, dass es sich bei den Angeklagten um die Täter handelte. Die Entscheidung ist noch nicht rechtskräftig.