Wochenlang Drohungen, dann der Showdown auf der Schultoilette. Ein Teenager zückt die Klinge, doch sein Gegenüber hat eine Antwort.

Eine Neue Mittelschule in Wien-Hietzing ist am Dienstagvormittag zum Schauplatz einer handgreiflichen Auseinandersetzung zwischen einem 15- und einem 16-Jährigen geworden. Der Jüngere soll zuvor mehrfach damit gedroht haben, jemanden umzubringen. Auf der Schultoilette griff er schließlich zu einem Klappmesser, der Ältere setzte sich zur Wehr. Polizeisprecherin Anna Gutt zufolge soll der 15-jährige syrische Staatsbürger seinem 16-jährigen slowakischen Kontrahenten in den vergangenen Wochen wiederholt gedroht haben, ihn umzubringen. Zudem soll er angekündigt haben, ihn verprügeln zu wollen.

Eskalation auf Toilette

Gegen 10.00 Uhr trafen sich die beiden, um den Konflikt auszutragen. Der Jüngere drängte den anderen Schüler in ein Eck und zückte ein Klappmesser, das er laut Zeugen ständig bei sich trug. Mit dem Messer machte er Stichbewegungen in Richtung des 16-Jährigen. Dieser schlug mit der Faust zu, wobei dem 15-Jährigen ein Zahn ausgeschlagen wurde.

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Polizeiliche Maßnahmen

Der 15-Jährige wurde von Beamtinnen und Beamten des Stadtpolizeikommandos Meidling festgenommen. Das Messer blieb unauffindbar. Die Polizei verhängte ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft erfolgte eine Anzeige gegen den 15-Jährigen wegen des Verdachts der gefährlichen Drohung. § 107 Abs. 1 StGB sieht für gefährliche Drohung eine Freiheitsstrafe von bis zu einem Jahr oder eine Geldstrafe von bis zu 720 Tagessätzen vor. Nach § 5 JGG wird bei Jugendlichen das Höchstmaß sonst angedrohter zeitlicher Freiheitsstrafen auf die Hälfte herabgesetzt, ein Mindestmaß entfällt, auch das Höchstmaß von Geldstrafen wird halbiert.

Auch gegen den 16-Jährigen wurde wegen Körperverletzung Anzeige erstattet.