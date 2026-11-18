Ein Kinderlied, ein Klassenzimmer, danach ein Pfeifen im Ohr. Für einen Berliner Lehrer wird der Sommertag 2016 zum Rechtsfall.

Nach lautem Gesang im Klassenzimmer wurde bei einem Berliner Volksschullehrer ein Tinnitus diagnostiziert. Dass der Vorfall als Arbeitsunfall gilt, wollte man ihm nicht zugestehen, auch das Landessozialgericht Berlin-Brandenburg wies sein Anliegen ab.

Im Sommer 2016 wollte der damals 43-jährige Lehrer nach Unterrichtsschluss seine Tasche aus dem Klassenzimmer holen. In diesem Raum sang gerade eine zweite Klasse gemeinsam mit ihrer Erzieherin das Lied „Wenn du fröhlich bist“. Die Kinder klatschten, stampften und sprangen, zum Schluss riefen sie laut „Hurra“.

Bevorzugte Quelle auf Google Lies KOSMO als bevorzugte Quelle in deinen Google-Suchergebnissen und Discover-Feed. Hinzufügen

Ärztliche Diagnose

Nur wenige Tage danach diagnostizierten Ärzte bei dem Pädagogen einen Tinnitus sowie eine krankhafte Geräuschüberempfindlichkeit. Die Unfallkasse verweigerte die Anerkennung als Arbeitsunfall, das Landessozialgericht Berlin-Brandenburg schloss sich dieser Entscheidung an. Es ließ sich nicht nachweisen, dass die Lautstärke im Klassenzimmer ausgereicht hätte, um das Gehör zu schädigen. Auch die behaupteten schrillen Pfiffe der Kinder konnten nicht bestätigt werden. Ebenso lieferte ein medizinisches Gutachten keine Anhaltspunkte für einen lärmbedingten Schaden.

Anderer Präzedenzfall

Im Jahr 2023 wurde der Hörsturz eines Sportlehrers als Arbeitsunfall anerkannt. Der Mann war zuvor mit 30 laut schreienden Jugendlichen durch einen Schulgang gegangen. Das aktuelle Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Der Berliner Lehrer kann beim Bundessozialgericht beantragen, dass eine Revision zugelassen wird.