Ein plötzlicher Druckverlust, ein schwerer Arbeitstisch und ein eingeklemmter Arbeiter. In einer Produktionshalle in Kärnten kam es am frühen Mittwochmorgen zu einem Arbeitsunfall.

Ein 42-jähriger Mann aus Völkermarkt ist am 18. November 2026 bei Reparaturarbeiten an einer Schweißanlage in St. Michael ob Bleiburg verunglückt. Ein schwerer Arbeitstisch senkte sich plötzlich ab und klemmte den Arbeiter in der Anlage ein.

Kollegen eilten zur Hilfe

Der Unfall ereignete sich gegen 3.45 Uhr in einer Produktionshalle im Bezirk Völkermarkt. Nach Angaben der Polizei kam es während der Reparaturarbeiten zu einem Druckverlust, wodurch der schwere Arbeitstisch absackte.

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Arbeitskollegen konnten den 42-Jährigen aus seiner misslichen Lage befreien. Ein Notarzt übernahm die Erstversorgung, anschließend wurde der Verletzte mit der Rettung ins Klinikum Klagenfurt gebracht. Der Mann erlitt Verletzungen unbestimmten Grades. Nähere Angaben zu seinem Gesundheitszustand liegen bislang nicht vor.