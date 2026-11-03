Arbeiter von Betonteilen verschüttet: 48-Jähriger tot

Schwere Betonteile, ein Stapler und Kollegen, die keine Sekunde zögern. Am Brenner endet ein gewöhnlicher Arbeitstag anders als geplant.

Am Montagvormittag gegen 10.20 Uhr hat sich auf der Baustelle des Brenner-Basistunnels im Tiroler Steinach am Brenner ein tödlicher Arbeitsunfall ereignet. Ein Stapel aus Betonelementen kippte um und erfasste einen 48-jährigen Arbeiter, der trotz medizinischer Versorgung später in der Klinik starb.

Auf der BBT-Baustelle geriet der Stapel ins Kippen und begrub den Mann unter sich, sodass er eingeklemmt war. Seine Arbeitskollegen reagierten unverzüglich. Mit einem Stapler hoben sie die schweren Teile an und holten den Verunglückten darunter hervor.

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Tod in Klinik

Der 48-Jährige zog sich lebensbedrohliche Verletzungen zu. Nach der Erstversorgung brachte ihn die Rettung in die Klinik Innsbruck. Dort bemühten sich die Ärzte um das Leben des polnischen Arbeiters, doch er starb trotz aller Maßnahmen.

Frühere Todesopfer

Die Großbaustelle hat schon zuvor Todesopfer gefordert.

Seit dem Beginn der Arbeiten im Jahr 2007 sind dort bereits sechs Arbeiter ums Leben gekommen.