Zwei Riesenschlangen in Tasche entdeckt: Tierschutz alarmiert

Im Zoofachgeschäft steht eine herrenlose Tasche. Niemand weiß, wem sie gehört. Ihr Inhalt alarmiert den Tierschutzverein in Tirol.

Zwei Boas sind am Dienstag in einem Tiroler Zoofachgeschäft aufgetaucht, verstaut in einer Tasche, die jemand dort zurückgelassen hatte. Der Tierschutzverein kümmerte sich um die Riesenschlangen und brachte sie ins Tierheim. Nun wird eine Anzeige gegen Unbekannt wegen des Verdachts auf Tierquälerei vorbereitet.

Abgestellt war die Tasche unter einem Vogelkäfig. In ihrem Inneren steckten die Schlangen in einer Styroporbox, über die ein Sack Stroh gelegt worden war.

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Unbekannter Täter

Wer die beiden Tiere im Geschäft zurückließ, ist nicht bekannt. Offenbar hatte der Unbekannte den Deckel der Box beschriftet. Unklar bleibt, wie lange die Boas in der Tasche ausharren mussten. Die verantwortliche Person konnte bislang nicht ausfindig gemacht werden.

Erstversorgung im Tierheim

Nachdem das Geschäft Bescheid gegeben hatte, übernahm der Tierschutzverein für Tirol die Erstversorgung. Vorsorglich stabilisierte man die Schlangen mit Wärmeflaschen, danach wurden sie ins Tierheim gebracht. „Ersten Einschätzungen zufolge geht es den beiden Boas den Umständen entsprechend gut“, teilte der Verein mit.

Wie es um ihre Gesundheit im Detail steht, soll erst eine genauere Untersuchung zeigen. Freie Terrarienplätze gibt es im Tierheim derzeit keine. Kurzfristig gilt es, passende Unterkünfte herzurichten und auszustatten.

Der Tierschutzverein hatte bereits im Winter 2025 zwei ausgesetzte Riesenschlangen bei sich aufgenommen.

Nun plant er, Anzeige gegen Unbekannt zu erstatten, und zwar wegen des Verdachts auf Tierquälerei.