Öffentlich Verbündete, privat Frust: Joe Biden rechnet in seinem Buch mit Selenskyj ab. Auch über Trump schreibt er Überraschendes.

Kurz vor seinem 84. Geburtstag bringt Ex-Präsident Joe Biden seine Memoiren „Promise Me, America“ heraus. Darin geht er mit Wolodymyr Selenskyj ungewöhnlich scharf ins Gericht, verteidigt seine Ukraine-Politik und beschreibt sein Verhältnis zu Donald Trump. Das Buch erscheint vor dem Hintergrund seiner schweren Erkrankung.

In Washington sind bereits Vorab-Exemplare von „Promise Me, America“ im Umlauf, regulär kommt das Buch kurz vor Bidens 84. Geburtstag am 20. November auf den Markt. Der frühere Präsident legt darin offen dar, wie er zur Ukraine und zu deren Präsidenten Wolodymyr Selenskyj steht. Außerdem ordnet er zentrale Entscheidungen seiner Amtszeit ein. Biden ringt seit 2025 mit einem aggressiven Prostatakrebs, wollte seine Sicht der Dinge aber dennoch festhalten.

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Biden nennt Selenskyj in privaten Gesprächen „launisch und stur“. Der Ukrainer sei „nicht so dankbar gewesen, wie ich es erwartet hätte“. Das habe ihn frustriert, und er habe es Selenskyj nach eigener Darstellung auch klar zu verstehen gegeben. Zugleich würdigt Biden dessen Rolle in der Krise. Anfangs habe er gezweifelt, ob der frühere Komiker und Schauspieler einer solchen Lage gewachsen sei, von Selenskyjs Standhaftigkeit sei er dann aber beeindruckt gewesen.

Die US-Unterstützung verteidigt Biden im Grundsatz. Fast das gesamte Geld, das unter ihm bereitgestellt wurde, sei in den USA für amerikanische Waffensysteme ausgegeben worden, was Arbeitsplätze im Inland gesichert habe. Die Amerikaner hätten eine gute Rendite für ihre Investition erhalten. Das US-Verteidigungsministerium bezifferte die seit dem 24. Februar 2022 für die Ukraine zugesagte Sicherheitsunterstützung am 8. Jänner 2025 auf rund 65,9 Milliarden US-Dollar.

Krebs und Rückzug

Im Mai 2025 wurde bei Biden ein aggressiver Prostatakrebs diagnostiziert, der in die Knochen metastasiert ist. Bestrahlung und Hormontherapie zeigten nicht die erhoffte Wirkung, die Schmerzen sind stark. Sein Sohn Hunter Biden sagte, es sei sehr traurig, das mitanzusehen.

Vor der Wahl 2024 zog Biden seine Kandidatur zurück. An seiner Stelle trat Vizepräsidentin Kamala Harris an, sie verlor gegen Donald Trump, der seither zum zweiten Mal Präsident ist. In den Memoiren schildert Biden die Umstände nach der schwach verlaufenen TV-Debatte im Juni 2024. Er verweist auf Erschöpfung, Krankheit und Sorgen um seinen Sohn, betont aber, er wäre physisch zu einer zweiten Amtszeit in der Lage gewesen.

Mit Bitterkeit schreibt er über führende Demokraten wie Chuck Schumer und Nancy Pelosi, die auf seinen Rückzug drängten. Mit Pelosi habe er sich später bei einem Mittagessen versöhnt. Kamala Harris lobt er als „erstklassige Kandidatin“.

Zwei Donald Trumps

Über Donald Trump schreibt Biden, es scheine fast, als gebe es „zwei Donald Trumps“. Für den Sturm auf das US-Kapitol am 6. Jänner 2021 macht er ihn direkt verantwortlich. Diese Tat müsse Trump „bis ins Grab“ verfolgen. Die spätere Begnadigung von über 1.500 Beteiligten bezeichnet Biden als groteske Verhöhnung der angegriffenen Polizisten. Zugleich beschreibt er überraschend freundliche private Gesten.

Trump habe ihm 2021 im Oval Office einen äußerst großzügigen, herzlichen handgeschriebenen Brief hinterlassen. Beim Treffen im Weißen Haus nach Trumps Wahlsieg im November 2024 sei dieser übertrieben freundlich und schmeichelhaft gewesen. Kritisch merkt Biden an, Trump habe in außenpolitischen Gesprächen wenig strategische Tiefe gezeigt und eher sehr informell über andere Staatschefs gesprochen. Laut Biden sagte Trump, ohne die Politik wären sie „sicher gute Freunde“.

Öffentlich präsentierten sich Biden und Selenskyj als Verbündete, die USA waren unter Biden der wichtigste Unterstützer der Ukraine. Hinter den Kulissen schildert Biden allerdings erhebliche Spannungen. Seine Aussagen könnten der Ukraine-Debatte in Washington neue Schärfe verleihen. Die Kritik eines demokratischen Ex-Präsidenten an Selenskyj könnte jenen in die Hände spielen, die für weniger US-Unterstützung eintreten. Die Ukraine bleibt stark auf amerikanische Hilfe angewiesen, vor allem auf Waffenlieferungen, während der Krieg mit Russland andauert.