Sie geht zu Fuß, er sitzt am Steuer. Auf dem Bahnweg in Micheldorf endet ein gemeinsamer Dienstagnachmittag für sie im Krankenhaus.

Ort des Geschehens

Ein Rückwärtsmanöver in Micheldorf im Bezirk St. Veit an der Glan hat am Dienstag für eine Frau im Krankenhaus geendet. Die 76-Jährige wurde vom Auto ihres Partners erfasst und verletzt.

Der Unfall ereignete sich am Dienstag, kurz nach 13.30 Uhr, am Bahnweg in Micheldorf.

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Unfallhergang

Ein 82-jähriger Mann setzte mit seinem Pkw zurück und prallte dabei gegen seine 76-jährige Lebensgefährtin. Die Frau war zur selben Zeit zu Fuß in die gleiche Richtung unterwegs.

Verletzungen und Alkotest

Sie zog sich Verletzungen unbestimmten Grades am rechten Arm und am rechten Bein zu und wurde ins Krankenhaus Friesach gebracht. Der Lenker blieb unverletzt, auch am Fahrzeug entstand kein Schaden.

Ein Alkotest, der mit dem Mann durchgeführt wurde, fiel negativ aus.