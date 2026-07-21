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Verkehrsunfall

Lkw erfasst 85-Jährige beim Rückwärtsfahren – Seniorin kämpft ums Leben

Lkw erfasst 85-Jährige beim Rückwärtsfahren – Seniorin kämpft ums Leben
Foto: iStock
1 Min. Lesezeit |

Ein Lkw-Manöver in Wien endet für eine Seniorin mit schweren Verletzungen – die Frau schwebt in Lebensgefahr.

Eine 85-jährige Fußgängerin ist bei einem Unfall in Wien schwer verletzt worden und schwebt in Lebensgefahr. Ein Lkw-Fahrer hatte sein Fahrzeug zunächst aus einer Parklücke heraus auf die Fahrbahn gelenkt und es anschließend entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung zurückgesetzt.

Sofortige Hilfe

Dabei erfasste das schwere Fahrzeug die ältere Frau. Umstehende Zeugen reagierten sofort, leisteten Erste Hilfe und alarmierten den Notruf.

Die Berufsrettung Wien übernahm die notfallmedizinische Versorgung vor Ort und transportierte die Verletzte in ein Krankenhaus.

Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang liegen nun beim Verkehrsunfallkommando.

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